Der-Zor’daki Ermeni kilisesinin ikinci kez patlatılmasına dair haberler yayınlandı

Der Zor’daki (Srbots-Nahadakats) kilise kompleksinin muhtemelen 2. kez patlatılmasını öğrenildi.

Kilikya Katolikosluğu TV kanalı tarafından yayınlanan videoda 2014’te IŞİD tarafından patlatılması sonucunda kısmen yıkılmış kilisenin şu anda tamamen yıkılmış olduğunu görülüyor.

Videoda şunlar deniliyor “Bu videoda Der Zor’daki kilise kompleksini eski ve güncel haliyle görebilirsiniz. Gelen bilgilere göre, kompleks, çeşitli kısımlarına yerleştirilen bombaların patlatılması sonucunda tahrip edild”i.

Der Zor kompleksi kilise, müze, Matenadaran, özel meclis salonu ve diğer ilgili bölümlerden oluşuyordu.

ERMENİ HABER AJANSI