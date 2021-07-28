Bakü mahkemesi, 2 Ermeni savaş esirini 15 yıl hapis cezasına mahkum etti

İki Ermeni savaş esiri hakkında asılsız iddialarla Azerbaycan mahkemesinde açılan sahte dava, sona erdi. Ermeni esirler Davit Davtyan ile Gevorg Sucyan, “casusluk ve yasadışı sınır ihlali” ile suçlanıyor. Azerbaycan basını, Bakü mahkemesi’nin, iki Ermeni savaş esirlerini 15 yıl hapis cezasına mahkum ettiğini yazdı.

Ermenistan Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 9 Kasım 2020 tarihinde imzaladığı ateşkes açıklamasında, her iki tarafta bulunan tüm savaş esiri, tutsakları ile her iki tarafta bulunan asker naaşlerinin karşılıklı olarak iade edilmesi öngörülüyor. Ancak Azerbaycan, üstlendiği bu taahhüdü yerine getirme niyetinde değil.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/07/28/Azerbaycan-Ermeni-savaş-esir/212390