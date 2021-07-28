Azerbaycan ateşkesi ihlal edip, bırçok Ermeni mevzilerine saldırıya geçti

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 03:40 sularında Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzey-doğu kısmında bir kez daha provokasyona başvurup ateşkesi ihlal etti. Aynı istikamette çatışmalar yaşanıyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sınırı boyunca artan gerilimin tüm sorumluluğunun Azerbaycan’da olduğu kaydedildi.

Yerel saatle 06:00 itibariyle Azerbaycan’ın provokasyon eylemlerinin sonucunda Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzey-doğu kısmında yaşanan çatışmalar devam etti.

ERMENİ HABER AJANSI