Almanya’da ilginç yasaklar!

Avrupa Birliği‘ne üye ülkeler arasında yer alan Almanya‘da uygulanan bazı yasaklar dikkat çekti. Ülkede Hristiyanların kutsal bayramlarında uygulananlar olmak üzere birçok sert uygulama bulunuyor. İşte para cezasından hapisle sonuçlanabilecek geniş bir yelpazede yasakların bulunduğu ülkedeki bazı sıra dışı uygulamalar…

Bireyselleşmenin önem verildiği Almayan’da uygulanan bazı yasaklar ise dikkat çekti.

DİNİ BAYRAMLARDA SES ÇIKARMAK YASAK!

Tüm dünyanın seküler ve demokrat ülke örneği olarak gösterdiği Almanya, özellikle dini bayramlarda uyguladığı sert cezalarla biliniyor. Bunların başta geleni ise Hristiyanların kutsal bayramı olarak bilinen Paskalya.

Hristiyanların kutsal bayram olarak kutladığı Paskalya, Almanya’da yılın “sessiz günleri” olarak biliniyor. Perşembeden pazartesiye kadar kutlanan dini bayramda, ciddi yasaklar uygulanıyor.

Bu süre boyunca dans etmenin ve yüksek sesli müzik dinlemenin yasak olduğu ülkede, bu kuralları ihlal edenlere ciddi bir para cezası uygulanıyor.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2021/07/28/almanyada-ilginc-yasaklar?paging=3