Rus jimnastik takımında yer alan Ermeni sporcu Tokyo-2020 olimpiyatlarında altın madalya kazandı

Ermeni sporcu Arthur Dalaloyan’ın da aralarında bulunduğu Rusya jimnastik takımı, Tokyo-2020 Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazandı.

Tokyo’daki Olimpiyat Oyunlarının erkek jimnastik takımları yarışmasında, Rus takımı 262.500 puanla Olimpiyat Oyunlarının altın madalyasına layık görüldü. Rus ekibinde Arthur Dalaloyan, Denis Ablyazin, David Belyavsky ve Nikita Nagorny yer alıyordu. İkinciliği Japonya, üçüncülüğü ise Çin takımı kazandı.

Yaz Olimpiyat Oyunlarına, Japonya’nın başkenti Tokyo’da start verildi. Tokyo Olimpiyatlarında 33 spor dalı yer alıyor ve yarışmalar toplam 43 spor salonunda düzenlenecek.

Toplamda, 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatlarına kıyasla 33 set daha fazla olmak üzere 339 set madalya teslim edilecek. Bu olimpiyatlarda karate, sörf, kaya tırmanışı ve kaykay sporu da programa dahil edildi. Tokyo Olimpiyatları için toplam 15,4 milyar dolar harcandı. Tokya-2020, açılış töreninde seyircilerin bulunmadığı tarihteki tek Olimpiyat oldu.

ERMENİ HABER AJANSI