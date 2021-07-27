Monokritik’in ilk videosu ‘Cezasızlık: Ayrıcalıklı Suçlar’ yayınlandı

İzmir Dayanışma Akademisi bünyesindeki Monokritik, Türkiye’deki pek çok insan hakları ihlali, katliam ve cinayetin yer aldığı ilk videosu ‘Cezasızlık: Ayrıcalıklı Suçlar’ı yayınladı.

İZMİR – Barış imzacısı akademisyenler tarafından kurulan İzmir Dayanışma Akademisi bünyesindeki Monokritik isimli Youtube kanalı, “Cezasızlık: Ayrıcalıklı Suçlar” isimli ilk videosunu yayınladı. Yayınlanan videoda, Türkiye’deki pek çok insan hakları ihlali, katliam ve cinayetin çarpıcı şekilde yer aldığı görüldü. Videoda TİHV, Hafıza Merkezi, İHD, ÇHD ve ÖHD temsilcilerinin görüşlerine yer verildi.

‘CEZASIZLIKLA MÜCADELENİN YOLLARI DA ELE ALINDI’

Videoya ilişkin İzmir Dayanışma Akademisi tarafından hazırlanan basın bülteninde, videonun Hafıza Merkezi ve TİHV’in “cezasızlık” sorununa odaklandıkları raporlarından yola çıkarak hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, “Kanalın, Türkiye’nin yakın tarihi başta olmak üzere; 1915’ten 6-7 Eylül’e, 12 Eylül’den Sivas Katliamı’na, nefret cinayetlerinden işkence suçlarına kadar, yaşanan pek çok insan hakları ihlalinin, katliamların nasıl “cezasız” bırakıldığını çarpıcı bir şekilde anlatan videosuna; Yrd. Doç. Dr. Öznur Sevdiren’in Hafıza Merkezi için hazırladığı “Türkiye’nin Cezasızlık Mevzuatı” ve TİHV bünyesinde Hülya Üçpınar ve Aysun Koç tarafından kaleme alınan “Mevzuat ve Uygulamalar Işığında Cezasızlık Olgusu” raporları kaynaklık etti” diye belirtildi.

Videoda TİHV’den Coşkun Üsterci, Hafıza Merkezi’nden Emel Ataktürk Sevimli, İHD’den Öztürk Türkdoğan, ÇHD’den Nergiz Tuba Aslan ve ÖHD’den Aysun Akşehirlioğlu cezasızlık olgusunun tanımını yapıp çarpıcı örneklerini sunarken, cezasızlıkla mücadelenin yolları da ele alındı.

Videoya şu linkten ulaşılabilir;

MONOKRİTİK: ANLAMAK DÖNÜŞTÜRMENİN İLK ADIMIDIR

Türkiye’nin en derin yaralarından ve toplumsal sorunlarından birini konu edindiği ilk videosuyla dikkatleri çeken Monokritik, sosyal medyada yaşamımızı derinden etkileyen toplumsal sorunlar hakkında araştırma ve raporlara dayanan videolar üretmeyi hedefliyor. Videolara demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri ya da bağımsız araştırmacılar tarafından hazırlanan rapor ve çalışmalar kaynaklık ediyor. “Anlamak dönüştürmenin ilk adımıdır” şiarından yola çıkan Monokritik, doğru bilgiye erişmek için sorunla mücadelenin bir parçası olan kurum ve kişilerle izleyiciler arasında bir köprü olmayı amaçlıyor.

2007 yılında Indiana Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre akademik çalışmaların yarısını yalnızca yazarları ve dergi yayın kurulları okuyor, yayımlanmış bir bilimsel makalenin ortalama okuyucu sayısı ise 0,6. Aynı düzeyde olmamakla birlikte, benzer bir akıbeti demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren sorunlar hakkındaki raporlarının da paylaştığını tahmin etmek güç değil. Oysa yapılan bu çalışmalar bilgiye erişme ve doğru haber alma hakkı konusunda önemli bir boşluğu doldurmaktalar. Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren sorunlar hakkındaki bu raporlara ve akademik yayınlara görünürlük kazandırmak isteyen Monokritik’in en önemli amaçlarından biri bilgiyi herkes için anlaşılabilir ve takip edilebilir kılmak. Gölgede kalmış önemli araştırmaları geniş toplum kesimlerine yaymayı hedefleyen Monokritik, herkesi videolarını izlemeye ve YouTube kanalına abone olmaya davet ediyor. Monokritik’in sosyal medyadaki hesaplarına ise şu linklerden ulaşılabilir;

YouTube: https://bit.ly/monokritik

Twitter: https://twitter.com/monokritik

Facebook: https://www.facebook.com/Monokritik-100935965381368

Instagram: https://www.instagram.com/monokritik/

e-posta: monokritik@gmail.com (HABER MERKEZİ)

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