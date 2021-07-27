Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan İstanbul tanıtım filmi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın hazırladığı İstanbul adlı tanıtım filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından Türkiye turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın “İstanbul” isimli yeni tanıtım filmi paylaşıldı.

Bir dakikalık filmde, İstanbul’un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer alıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yeni filmi: “İstanbul” pic.twitter.com/ncoSMD4Shq — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) July 26, 2021



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2 ayda tamamlandı

Filmin prodüksiyonu 2 aylık bir sürede tamamlandı. Çekimler 10 gün sürdü, 60 saati aşkın drone çekimi yapıldı. Prodüksiyonda 90 kişilik bir ekip görev yaptı. 12’si ana cast olmak üzere 100’ün üzerinde oyuncu kullanıldı.

30 ayrı mekanda çekildi

Film, açıkhava ve sokaklar (Kadıköy, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih, Levent, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, İstanbul Boğazı, Metro hatları, Şehir hatları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Çamlıca Kulesi), müze ve ören yerleri (Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, Aya İrini Kilisesi, Küçüksu Kasrı, Mecidiye Kasrı) gibi 30 ayrı mekanda çekilen 100’ün üzerinde plandan kurgulandı.

Film eleştirildi: ‘Türkiye’yi terk edip Türkiye’ye gidesim geldi’

Ancak tanıtım filminde yer alan görüntülerin gerçeklikle ilişkisi sosyal medyada eleştirildi. sosyal medyada yapılan eleştirilerden bazıları şu şekilde:

Dans eden kadınlar, sokakta bale, renkli gece hayatı, içki masaları… Çok güzelmiş, burası hangi ülke acaba… Gerçekte linç ettiğiniz ne varsa turist çekmek için kullanmanız dahiyane, tebrikler. https://t.co/P00x7kPiEW — can gurses (@canitti) July 27, 2021

Ne bu paralel evrende yaşanan akepesiz Türkiye mi? https://t.co/22pQ8rpVYG — Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) July 27, 2021



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Türkiye'yi terk edip Türkiye'ye gidesim geldi… https://t.co/WxFBjEt98u — mine söğüt (@minesogut) July 27, 2021

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Sputnik Türkiye