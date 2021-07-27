İran’ın “Sales” yayınevinin müdürü, yeni işbirliği ve çeviri projeleri için Ermenistan’da

İran’da faaliyet gösteren “Sales” Yayınevinin müdürü Mohammad Ali Cafariye, Ermeni ve İran modern edebiyatları arasında bağlar oluşturmak ve karşılıklı çeviri projeleri gerçekleştirmek üzere Ermenistan’da.

Armenpress’e konuşan Ali Cafariye, İran Ermeni toplumunun büyük olduğunu ve Ermeni edebiyatının ülkede önemli yeri olduğunu hatırlatarak, bu alanda ikili işbirliğine yeni ivme kazandırmak istediklerini vurguladı.

Modern Ermeni yazarların esirlerini çevirerek İranlı okurlara sunmak isetediklerini ifade eden Ali Cafariye, aynı zamanda modern İran edebiyatının da Ermeni okurlara tanıtmak üzere Ermenice’ye çevrilmesini sağlamayı planladıklarını beliİrtti.

Ermenistan ziyareti sırasında biratakım buluşmalar yapmak ve yeni işbirliklere temel atmak istediğini açıklayan Ali Caferiye, Ermenistan’ın önde gelen yayınevlerinden biri olan “Antares”in, modern Ermeni yazarların eserlerini içeren yeni bir derleme yayınladığını öğrendiklerini ve bu eserlerden en çok beğendikleirni seçerrek çevirtmek istedikleirni bildirdi.

ERMENİ HABER AJANSI