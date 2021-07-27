Gülen’in rahipleri!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

FETÖ’nün “içeriden Hristiyanlaştırma” çalışmalarını deşifre eden “İncil Müslümanları” kitabı, Gülen’in Hristiyanlığa mahsus ne kadar lakap ve isim varsa hepsini kendi “altın nesli” için kullandığına dikkati çekiyor. Gülen, Kırık Testi kitabında sözde altın nesil için “rahipler” ifadesini kullanıyor.

Birlikte Dağıtım tarafından çıkarılan “İncil Müslümanları- Altın Nesil” adlı eserde, Gülen’in kendi dilinden Müslümanların bilinçaltına yönlendirdiği şifreli mesajları tek tek çözüldü. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Hristiyanlığa mahsus ne kadar lakap ve isim varsa hepsini kendi “altın nesli” için kullandığı belirtildi. Eserde Gülen’in sözde altın neslinin ‘rahipler’ olduğuna dikkat çekilerek, şu bilgiler paylaşılıyor:

SECCADELER İNİLTİYE BOĞACAK

Gülen 2008 yılında Kırık Testi kitabının Ruhbanlık ve İstikamet konuşmasında, “Hak erleri geceleri ruhban, gündüzleri fürsan gibi olmalıdır’ sözü ile ‘ruhban’ kelimesinin çoğulu olan ‘rahipler’ diyor. Yine Gülen, 1989 yılında Pendik Çarşı Camisi’nde ‘Ve ne zaman gecelerin ruhbanı gündüzlerin fursanı olacaksınız, o zaman bulut dağlara, gün buralara bir aydınlık gün olacaktır Allah’ın inayet ve keremiyle. Gecelerin ruhbanı, abidleri, zahidleri, seccadeleri iniltiye boğacak, yaşlara ıslatacak ruhbanlar ve gündüzün de fursanı’ vaat veriyor.”

HRİSTİYAN MİSTİSİZMİ AŞILIYOR

Gülen, Hristiyanlığa ait her şeyi bu nesle İslam adı altında aslı Arapça olan kavramların kılıfı altında öğretmiştir. İslami kavramlar ve görüntü altında sistematik İncil ve Hristiyanlık talimi yapan Gülen’in en önemli Hristiyanlaştırma ayağı Kalbin Zümrüt Tepeleri aldı seride kendini bulmuş olan tasavvuf görüntülü Hristiyan mistisizmidir. Yani ruhban hayatıdır. Gülen’in tezgahına düşen ve İslam’ı bilmeyen gençlere sunduğu İslam İncil iken, tasavvuf da Hristiyan mistimisizmidir. Bu sebeple devamlı olarak kendi peşinden gidenlerin önüne ideal insanlar olarak ruhban sınıfını sunar. İdeal ibadet hayatı olarak ruhbanların aşırılıklarını özendirir.

BİREBİR AYNI HÜLYALAR

Hristiyanların tüm misyoner faaliyetlerinin hedefi tüm dünyayı ve tüm ülkeleri Hristiyanlığa boyun eğdirmek, İsa-Mesih’e baş eğdirmektir. Bunun sonucunda Gülen’in kudsiler diye devamlı andığı Hristiyanların da saintler, azizler diye andığı sözde altın nesil ülkelerin başına geçecek ve tüm ülkeler Hristiyanlığın hakimiyeti altına girmiş olacaktır. Bin yıllık milenyum yaşanacak ve Kudüs merkezli olarak İsa-Mesih ve Hristiyanlar bin yıl boyunca dünyayı miras alacak ve yönetecektir. Birebir aynı hülyaların ve hedeflerin Gülen tarafından devamlı surette işlendiğini bu kitaptan öğreniyoruz.

ALLAH’IN OĞLU DİYE İŞLER

Eserde, FETÖ elebaşı Gülen’in Hazreti İsa’dan “Allah’ın oğlu” şeklinde bahsetmesi, 2002 tarihli Sızıntı dergisinde yayınlanan ‘Ruh ve Ötesi’ başlıklı makalesinde şu şekilde yer alıyor: “Filon felsefesi iki temel esasa dayanır. Allah ve madde. Allah, ilk ziyadır ve ona bağlı akıllar, ruhlar, nefisler hep onun ile aydınlanmaktadır. Ve yine ona göre eşyanın misalleri, zihni suretleri Hz. Zat’a mündemiçtir. Bizim duyu organlarımızla duyup hissettiğimiz her şey, işte o zihni suret modellerine göre yaratılmıştır. Alemin Allah’tan zuhur ettiğini ve ‘ibnullah’ olduğunu Hz. İsa’dan tam otuz sene evvel söyleyen de yine bu zattır.” Gülen’in kullandığı Arapça “ibnullah” tabiri Allah’ın oğlu anlamına geliyor. Gülen burada Hz. İsa’nın kendisinin Allah’ın oğlu olduğunu ifade eder.

HZ. İSA’YA ALLAH DİYOR

Gülen’in Hz. İsa’ya Allah’ın oğlu demekle kalmadığı, aksine 1978 yılında direkt Allah dediği de ortaya çıktı. Gülen 1978 yılında Ölüm Ötesi Hayat vaazında, “Yine Matta İncili’nin21. İshahı’nda şöyle diyor, ‘O gün o ibnulinsan’ diyor bazan Allaha bazan da ‘eb’ diyor, ‘baba’ diyor. Bazan da aynen ‘Allah’ diyor. ‘O gün ibnulinsan veya melih gelecek’ diyor. ‘Ebrar sağında yerini alacak, eşrar da kötüler, işi gücü kötülük olanlar da gün solunda yerini alacak, yerlerini alacaklar. Dönün melih ebrara şöyle diyecek, ben şimdi sizi tesis edeceğim. Çünkü dünyada ben acıktım siz bana yedirdiniz. Ben susadım siz bana su verdiniz. Ben mahpus oldum beni azat ettiniz. Ben garip kaldım beni alıp barındırdınız. Bugün ben size ikramda ve izazda bulunacağım. Onlar derler ki, diyor İshahta ‘ya Rabbi sen ne zaman acıktın. Yani sen Rabbi kerimsin. Allah ecel ve eazsin. Sen acıkmazsın. Allah’ım sen ne zaman susadın? Allah’ım sen zaman garip kaldın? Allahım sen zaman mahpus oldun?”

HAÇLILARIN YIKAMADIĞINI YIKIYOR

Haçlı misyonerlerin yüzlerce yıldır yıkamadığı kaleyi Gülen’in yıktığı bilgisini paylaşan eserde, “Hristiyan teslis inancının üçlü tanrı inancındaki tanrısal varlıklarından biri de Kutsal Ruh’tur. Gülen yayınlarında yer verdiği yüzlerce resimde Hristiyanların kutsal ruh tanrısının sembollerine yer verirken diğer taraftan da İslam’daki ‘kutsal ruh Hz. Cebrail’dir temel inancını yıkması gerekmektedir. Teslisin bu üçüncü tanrısı önündeki bariyerlerin de yıkılması lazımdır. Haçlı misyonerlerin yüzyıllar boyunca Müslümanlara kabul ettirmeye çalıştıkları bir Hristiyanlık esasını Gülen tefsir görüntüsü altında sunar.

İŞLEDİĞİ DİĞER HRİSTİYAN İNANÇ ESASLARI

Örgüt elebaşı Gülen’in işlediği diğer Hristiyan inanç esasları da eserde şöyle sıralanıyor: “Gülen’in bizzat kendisinin belirleyip yer verdiği resimler, kendi yazı ve sözleri bütün boyutuyla ve bütün sembolleriyle teslise hizmet etmektedir. Fakat Gülen sadece teslis inancını bütün yönleriyle işlemekle kalmamış Hristiyanlığın diğer tüm esaslarını da ayrı ayrı işlemiştir. Bunlardan bazıları “Asli günah, ya da doğuştan günah, vaftiz, Hristiyanlığın ahiret anlayışı, istavroz, haç çıkarma, bir Hristiyan’ın ahlak ve kimliğini oluşturan başka konular.”

Zeus’un oğulları

Eserde, Gülen’in 1970’li yıllardan beri kendilerini Yunan Baba tanrısı Zeus’un oğulları olarak gördüğü ve böyle sunduğu, Allah’la Zeus’u eşleştirdiği, Herkül’e de kendilerini aynı kategoriye soktuğu vurgulanıyor. Eserde, ‘Gülen’in dizleri olan tanrısı, Gülen’in telefonla görüşen tanrısı, Gülen’in ayakları olan tanrısı, Gülen’in baş okşayan tanrısı, Gülen’in kulak çeken, enseye tokat vuran tanısı’ başlıklarıyla da Gülen’in kendi konuşma ve kitaplarında yazdığı ifadelerde dikkat çekiyor.



Hz. Adem’le Hz. Havva’yı zina ettirdi!

Gülen, yıllar boyunca Hz. Adem’le Hz. Havva’nın cennette zina ettiğine ilişkin sapkın fikirleri de yayıyor. 1993 tarihli Sonsuz Nur adlı kitabının Dil Belası ve İffet ile İsmet ve Diğer Peygamberler bölümlerinde şöyle diyor: “Memnu meyve, Hz. Adem için karşısında dayanılması mümkün olmayan, onun beşeri duygularıdır. Bu duygu sayesindedir ki, insanoğlu çoğalacak ve neslini devam ettirecektir. Aynı duygu Hz. Havva validemiz için de geçerlidir. Allahu a’lem ‘Şecere’ye dokunmak, neslin devamını sağlayacak muamelede bulunmak demektir. ..Tıpkı nikahta 2 şahit huzurunda bir nikahın akdi gibi. Ancak ondan sonra sen uzatabilirsin. İşte böyle bir meselede acaba meselenin vakt-i merhunu mu diye elini uzattı memnu meyveye.. Bu hakikaten onu o duyguya itecek bir şey idiyse şayet orada bulunduğu yerde işte ona orada içtihatta el uzatması iktiza ediyordu. Mukarrebine göre.. yok seyyidedine validemiz Hz. Havva’ya el uzatması Allah’tan izin gelmeden en ikinizi birbirinize bağladım demeden Zeyneb bint cahş semada nikahı kıyıldığı gibi efendimize Allah. O şahit-i meşhud. Nikahı kıyan o yani. Kayın da o şahid de o.. Öyle bir şeye bağlıysa şayet o memnu meyve validemize el uzatmasa şayet Havva validemize.. Bir içtihat yaptı ezan henüz kulağına gelmeden tamam iftarına açabilirsin demeden elini uzattı…”

Sinsiliğe Arapça kamuflaj

Gülen’in yine Arapça kavramları kamuflaj yaparak İncil’in sözlerini tıpkı bir Hristiyan gibi ama İslam’a ait kavramlar içinde sunduğu belirtiliyor. Eserde, İncil’de İsa Mesih’e insanoğlu dendiği Gülen’in ise ona direk Allah dediği ve ayrıca Baba dendiğini de söylediği bilgisi yer alıyor.

https://www.yenisafak.com/gundem/gulenin-rahipleri-3674426