Ermenistan Ombudsmanı: Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş insanların yaşam hakkını ihlal ediyor

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan 26 Temmuz sabah saatlerinde vatandaşlardan Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesindeki Geghamasar ve Sotk köylerine doğru Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş açıldığına dair ihbarlar aldığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu farklı kalibreli silahlardan Ermeni mevzilerinden ziyade Sotk madeni istikametine doğru da ataş açmış ve ateş sesleri Sotk köyünde, Geghamasar ilçenin değişik bölgelerinde duyulmuş.

Aynı zamanda Sotk madeni çalışanların açılan ateş sonucunda madenden çıkarıldığına dair bilgiler aktarıldı.

Böylece Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan’ın sunduğu rapora göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin bu tür eylemleri Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının mülkiyet hakkı, ülke içinde özgürce hareket etme hakkı, hayvancılıkla uğraşma ve aile için gelir elde etme hakklarını ihlal ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI