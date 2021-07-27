Ermenistan Cumhurbaşkanı, Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu’nu ziyaret etti

Çalışma ziyareti için Japonya’da bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, bu ülkedeki Nükleer Düzenleme Kurumu’nu (Nuclear Regulation Authority) ziyaret ederek, kurum müdürü Fuketa Toyoshi ile görüştü.

Nükleer güvenlik alanındaki birtakım konulara değinen Sarkisyan ile Toyoshi, bu alanda ikili işbirliği imkanlarını da ele aldı.

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu Müdürü, Ermenistan ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, nükleer santralleri her zaman yeniden donattıklarını, mevcut yeni risklere cevap verebilecek hale getirdiklerini vurgulayarak, bu alandaki tecrübelerinin Ermenistan için yararlı olablieceğine dikkat çekti.

İkili işbirliğinin verimli olacağı olası alanları da gözden geçiren taraflar, be hedefle karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yaptı.

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu, Fukushima Daiichi nükleer santralinde meydana gelen feci kazanın ardından nükleer güvenliğin sağlanması hedefiyle kurulan bir devlet kurumudur.

ERMENİ HABER AJANSI