Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AB Adalet Divanı’nın başörtüsü kararını Al Jazeera’ye değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Al Jazeera için İngilizce makale kaleme aldı.

ABAD’ın bu ay Avrupa genelinde işverenlerin Müslüman çalışanlarına ayrımcılık yapmasını fiilen yasal hale getirerek, skandal bir karara imza atığını belirten Altun, Mahkemenin, 15 Temmuz’da AB’de faaliyet gösteren şirketlerin, Müslüman kadın çalışanlarının başörtüsü takmasını belirli hallerde yasaklayabileceğine hükmettiğini aktardı.

The CJEU on July 15 ruled that it was legal for European employers to fire Muslim women for wearing the hijab.

My comments on that scandalous decision, which placed at risk European Muslims and demonstrated the EU’s hypocrisy:https://t.co/t3u1YA2pLi

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 27, 2021