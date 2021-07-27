Azerbaycan askerleri, esir düşen Ermeni köylüye işkence yaptı

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Ombudsmanı Gegham Stepanyan resmi Facebook sayfası üzerindan paylaşımda bulunarak Martuni idari bölgesindeki Majkalashen köyünün esir düşen sakini ile ilgili malumat verdi.

Artsakh Ombudsmanı, Azerbaycan askerlerinin Majkalashen köyü sakinine karşı şiddet uyguladığını açıkladı.

Armenpress Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre Stepanyan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Rus Barış güçleri müdahalesi sonucunda Artsakh Cumhuriyeti Martuni idari bölgesindeki Majkalashen köyünün esir alınan sakini Ermeni tarafına iade edildi. Uygulanan tıbbi muayene sonucu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından dövüldüğü ve insanlık dışı muamele gördüğü belli oldu. Sağ bacağından yaralandı. Giysileri yırtıldı. Vatandaş şu an kendi köy evinde bulunuyor.”

Azerbaycan’ın saldırgan tavrını sürdürdüğünü söyleyen Stepanyan, denetimine geçen vatandaşlara işkence etme ve aşağılama fırsatını kaçırmadığını da dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI