Anadolu Protestan Kilisesi, Azerbaycan Devlet Komitesiyle Görüştü

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Azerbaycan Dini Kurumlar Devlet Komitesi başkan yardımcısı Seyavuş Heydarov, İstanbul Anadolu Protestan Kilisesi pastörü Gürkan Çamsun, Anadolu Protestan Kiliseleri Derneği Başkanı Levent Kınran ve SAT-7 Türk Azerbaycan Kuşağı sorumlusu Aygün Çamsun ile Bakü’de bir araya geldi.

Azerbaycanlıların yüzyıllardır süregelen hoşgörü içinde bir arada yaşama geleneğinden, bu değerleri korumak ve geliştirmek için izlenen örnek dini politikadan bahseden Dini Kurumlar Devlet Komitesi başkan yardımcısı Seyavuş Heydarov, Azerbaycan’da tarihsel olarak var olan yüksek hoşgörü kültürünün, halkın güvenliği açısından büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Azerbaycan’a yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İstanbul Anadolu Protestan Kilisesi pastörü Gürkan Çamsun ise, Azerbaycan’da hakim olan bir arada yaşama ve hoşgörü kültürünün örnek modeline dikkat çekerek, çok kültürlülük ve medeniyetler arası diyalog fikrini teşvik etmek için Azerbaycan’da yürütülen çalışmaları taktirle karşıladıklarını bildirdi.

Gündemle ilgili birçok konunun tartışıldığı toplantının sonunda konuklara Devlet Komitesi tarafından yayınlanan kitaplar takdim edildi. (dqdk.gov.az)

https://haber.sat7turk.com/anadolu-protestan-kilisesi-azerbaycan-devlet-komitesiyle-gorustu/