AKPM’den Azerbaycan’ın başlattığı 44 günlük savaşın insani tarafı inceleyecek rapor

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Eylül 2020’de Karabağ’da Azerbaycan’ın başlattığı 44 günlük savaşın insani sonuçlarını konu alan özel bir rapor yayınlayacak.

Eylül 2021’de yayınlanacak raporun çalışmaları bir araştırma heyeti ile beraber 26-28 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan’a ziyarette bulunan İrlandalı milletvekili Paul Givan tarafından yürütülüyor.

AKPM açıklamasına göre, Avrupalı Milletvekili Azerbaycan parlamentosu üyeleri, hükümet yetkilileri ve insani yardım kuruluşları ile görüşecek.

Mayıs ayının başlarında, İrlandalı milletvekili bilgi toplama görevi için Ermenistan’ı ziyaret etmişti.

ERMENİ HABER AJANSI