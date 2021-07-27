ABD Ermenistan Büyükelçisi sınır bölgesini ziyaret etti

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy, 26 Temmuz’da Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcileriyle birlikte Geğarguni idari bölgesini ziyaret etti.

Ermenistan medyasında yer alan bilgilere göre Kolordu Komutanı Tümgeneral Arayik Harutyunyan, Büyükelçi’ye Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum hakkında bilgi verdi ve ardından Verin Şorza sınır bölgesine bir ziyaret düzenlendi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı basın servisi kaynaklı haberlere göre Büyükelçi Tracy, ABD’nin Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki olaylarla ilgili endişesini tekrar dile getirerek, ABD’nin sınır belirleme çalışmalarında güç kullanımını reddettiğini vurguladı.

Büyükelçi ayrıca, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı ülkesi olan ABD’nin, Dağlık Karabağ sorununa kalıcı bir siyasi çözüm bulmak için tüm taraflarla birlikte çalışma ilkesine bağlı olduğunu ifade etti.

Lynne Tracy tarafları AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları formatında mümkün olan en kısa sürede müzakerelere geri dönmeye de çağırdı.

Öte yandan Karabağ İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Gegham Stepanyan resmi Facebook sayfası üzerinden paylaşımda bulundu ve dün Azerbaycan kuvvetlerine esir düşen ve daha sonra iade edilen Martuni idari bölgesi Majkalashen köyündeki sivil sakin ile ilgili açıklamalar yaptı.

Stepanyan Azerbaycan askerlerinin söz konusu sivil sakine karşı şiddet uyguladığını söyledi

Stepanyan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Rus Barış güçleri müdahalesi sonucunda esir alınan sakin Ermeni tarafına iade edildi. Uygulanan tıbbi muayene sonucu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından dövüldüğü ve insanlık dışı muamele gördüğü belli oldu. Sağ bacağından yaralandı. Giysileri yırtıldı. Vatandaş şu an kendi köy evinde bulunuyor”

AİHM’den işkence kararı

Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçen hafta, 1978 doğumlu Artur Badalyan’ın Azerbaycan’da 22 ay hapiste kaldığı süre boyunca “işkenceye uğradığını ve özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğini” kararlaştırdı.

Azerbaycan bunun için 30.000 avro para cezasına çarptırıldı.

Azerbaycan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tam Yetkili Temsilcisi Chingiz Asgarov, BBC Azerice Servisi’ne yaptığı açıklamada Avrupa Mahkemesi’nin kararına saygı duyduklarını, ancak kararı inceleyeceklerini ve bu temelde atılacak adımları belirleyeceklerini söyledi.

BBC Azerice servisinin haberine göre insan hakları aktivistleri ülkedeki gözaltı merkezlerindeki koşulların kötü olduğunu söylüyor.

AİHM belgelerine göre, Ermenistan’ın Tavuş bölgesinde yaşayan bir kişi 2009 yılında Azerbaycan sınırına yakın bir ormanda “mantar ararken” ortadan kayboldu. Daha sonra Azerbaycan’da olduğu ortaya çıktı, tutuklandı ve 22 ay boyunca gözaltında tutuldu.

Artur Badalyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla bir mahkum değişimi kapsamında 2011 yılında serbest bırakıldı.

Azerbaycan, Artur Badalyan’ın Ermeni silahlı kuvvetlerinin bir üyesi olarak yakalandığını söyledi.

Ancak Mahkeme, iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi. Badalyan’ın avukatlarına göre, Badalyan sivildi ve Ermeni silahlı kuvvetleriyle hiçbir bağlantısı yoktu.

Azerbaycan ayrıca, başvuranın kötü muamele iddialarının yalnızca Ermeni makamları tarafından sunulan tıbbi belgelerle desteklendiğini söylüyor.

(Ermenistan Kamu Radyosu, BBC Azerice)

Agos