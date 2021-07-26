Yeni Ermeni Savunma Bakanı gerilimi arttırdı

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Uğur Ergan Ermenistan’ın bazı ülkelerin cesaretlendirmesiyle Azerbaycan sınır hattına yönelik gerçekleştirdiği yeni saldırılarla uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalarına geri dönmesinin perde arkasında, sertlik yanlısı yeni Savunma Bakanı Arshak Karapetyan’ın olduğu bildirildi. Güvenlik kaynakları, yaşanan çatışmaları Ermenistan’ın uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalarının göstergesi olarak nitelendirdi. Kaynaklar, Karapetyan’ın “sertlik yanlısı bir general” olarak bilindiği bilgisini paylaştı. Hürriyet Gazetesi