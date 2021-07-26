Patrikhane’de KKTC telaşı

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Fener Rum Patrikhanesi resmi ve gayrıresmi temsilcileri, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yılında dikkat çeken ziyaretler yaptı.

KAAN ARSLAN

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan heyetleri KKTC’ye giderken, ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elphidophoros ve Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis de ABD ve Yunanistan’da çeşitli siyasetçi ve din adamlarıyla görüşmeler yaptı.

Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı bazı temsilciler, son bir haftada yaptıkları ziyaretlerle dikkat çekti. Patrikhane temsilcileri, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümünde yapılan ziyaretlerde bir araya geldiği isimlere Türkiye’yi şikayet etti, Türkiye için tehditler savurdu.

New York Senatörü Andrew Gounardes ile görüşme

BİR HAFTADA ALTI ZİYARET

Fener Rum Patrikhanesi’nin gayrıresmi temsilcisi, ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elphidophoros, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünün haftasında dikkat çeken altı ziyaret yaptı. Hakkında Bartholomeos sonrası “muhtemel Patrik” iddiaları da olan Elphidophoros, bu ziyaretlerde New York Senatörü Andrew Gounardes, Utah Valisi Spencer Cox, Salt Lake City Belediye Başkanı Erin Mendenhall, Salt Lake City Kilisesi, Azizler Kilisesi ve Utah Yunan Cemaati ile buluştu.

Salt Lake City Belediye Başkanı Mendenhall, görüşmede Elphidophoros’a şehre verdiği üst düzey önemden ötürü teşekkür etti.

Geçen ay ABD’nin talebiyle Avusturya’da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili ABD’deki davanın da Salt Lake City’de yürütüldüğü biliniyor.

Elphidophoros, geçen hafta Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yılı dolayısıyla New York’ta bir etkinliğe katılmış, Türklerin Kıbrıs’ta işgalci olduğunu savunmuş ve bu işgale son vereceklerini iddia etmişti. Başpiskopos ayrıca ABD Başkanı Biden’dan da bu konuda yardım istemişti. Elphidophoros daha önce de Türkiye karşıtı pek çok söylemde bulunmuş ve eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Fener Rum Patrikhanesi ziyareti öncesi dönemin ABD Başkanı Trump’la görüşmüştü.

Salt Lake City Belediye Başkanı Erin Mendenhall ile görüşme

AYASOFYA AÇIKLAMASI

Başpiskopos Elphidophoros, önceki gün Ayasfoya’nın bir yıl önce cami olarak faaliyete geçmesi dolayısıyla bir bildiri yayınladı. Elphidophoros bildiride, Ayasofya’nın milliyetçi şevkle camiye çevrildiğini ve bunun üzerinden de zimmete para geçirildiğini savundu.

Ayasofya’nın camiye çevrildiği günü “korkunç” olarak nitelendiren Elphidophoros, ibadethanenin yeniden kiliseye çevrilmesi gerektiğini ifade etti. Fener Rum Patrikhanesi için de Lozan Barış Antlaşmasına aykırı olarak “ekümenik” ifadesini kullanan Elphidophoros şunları söyledi:

“Büyük Kutsal Bilgelik Kilisesi, bizim Ayasofya, gereksiz yere ele geçirildi ve yabancı bir amaca verildi. Ayasofya kutsal bir alandan çok daha fazlası olduğu için bu, tüm iyi niyetli ve sakin insanlar için korkunç bir gündü. Ortodoks Hristiyan İnancımızın özünün vizyonu ve somutlaşmış halidir.

“Ancak geçtiğimiz yıl, İslami ibadet için bolca yer bulunan bir şehirde, dini azınlıklara bir mesaj göndermek ve yanlış yerleştirilmiş milliyetçi şevke hitap etmek için zimmete para geçirildi ve böyle yapıldı.

“Bu nedenle, Büyük Kilise için bir miktar adalet sağlanana kadar, sadece bugün değil, her gün yas tutuyoruz. Her kültür ve medeniyet saygıya değerdir ve Bizans başarısının simgesi olan Ayasofya, kültürel kesişme ve dini uyumun yeri olarak bırakılmalıydı. Ya da ibadete döndürülecekse, asıl amacına döndürülmesi gerekirdi.

“Dualarımız cevaplanana kadar, bu Bilgelik Evi’ne tanıklık etmek için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız. Atasözlerinde bahsedilen Yedi Sütun gibi olmalı ve Ayasofya’yı her şekilde desteklemeliyiz. Ayrıca, devam eden Büyük Mesih Kilisesi’ne – Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi’ne uyanıklığımızı sunmalıyız çünkü Ayasofya’nın taşlarında yer alan ekümenik misyon ve amacı ilerleten Aziz Andrew Makamı’dır.”

Adamakis’in Girit ziyareti

‘İKİ NUMARA’ GİRİT’TE

28 Haziran’da Vatikan’da Papa Francis’i ziyaret eden Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, önceki gün de Girit’te birtakım ziyaretlerde bulundu.

Şubat 2021’de Fransa Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu iken Kadıköy Metropolitliği görevine getirilen Adamakis, doğum yeri olan Girit’te Kutsal Stavropegian Manastırı’nı ziyaret etti.

Adamakis burada Avusturya Metropoliti Arsenios ve Sitia Metropoliti Kyrillos başta olmak üzere Girit’teki kiliselerde görev yapan din adamlarıyla bir araya geldi.

Adamakis bu görüşmelerde Nisan 2021’de kurulan Patrik Bartholomeos Vakfı’nın faaliyetleri hakkında fikir alışverişlerinde bulundu.

Adamakis’in Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünün olduğu hafta Girit’te ziyaretlerde bulunması dikkat çekti.

Adamakis için Kadıköy Metropolitliği’ne atanmasının ardından Patrikhane’nin “iki numarası” olduğu ve Bartholomeos sonrası için hazırlandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

https://aydinlik.com.tr/patrikhane-de-kktc-telasi-251816#3