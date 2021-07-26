Ermenistan Cumhurbaşkanı YAMAHA ile yapay zeka alanındaki işbirliğini ele aldı

Çalışma ziyareti çerçevesinde Japonya’da bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan dünyaca meşhur Japon YAMAHA şirketinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’ndan edinen bilgilere göre YAMAHA temsilcileri Ermenistan Cumhurbaşkanı’na şirketinin faaliyetinin esas yönlerini, yeni projeleri, yapay zeka ile işlenen aletlerin imkanları ve uluslararası ibirliğine yönelik çalışmalarla ilgili bilgiler sundular.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan şirketin temsilcileriyle işbirliği imkanları ele aldı.

Özellikle yapay zeka alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi ve Ermenistan’ın o çalışmalara dahil olması konuşuldu.

Yamaha, Torakusu Yamaha adlı müzisyen ve girişimci tarafından 1887 yılında kurulmuş olan bir Japon şirketidir. Firma günümüzde müzik aletlerinden motor sanayine kadar oldukça geniş bir yelpazede üretim yapmaktadır.Elektronik klavye alanında önemli başarılara imza atan Yamaha, Tyros serisi, özellikle Türkiye’de yoğun ilgi görmüştür.Piyano sektöründe de oldukça başarılı işlere imza atarak büyümeye devam eden Yamaha, günümüzde akustik ve yeni nesil elektronik piyoları ile tüketicilerin ve müzik severlerin büyük ilgisini çekmektedir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/07/26/Ermenistan-Cumhurbaşkanı-YAMAHA/212183