Ermeni bakandan Aliyev’e tepki: “Şu anda Karabağ’da 120.000’den fazla Ermeni yaşıyor”

Artsakh (Dağlık Karabağ) Çalışma, Sosyal Hizmetleri Bakanı Mane Tandilyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Artsakh halkının sayısı ve Artsakh’ın statü meselesi ile ilgili asılsız iddialarına sert tepki gösterdi.

Mane Tandilyan, Facebook sayfası üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İlham Aliyev, Artsakh’ta 25.000 Ermeninin yaşadığı ve bu kadar küçük bir nüfusu için statü meselesini ele alınmasının mantıklı olmadığını söyleyerek aslında Artsakh’ta yaşayan Ermenilerin Artsakh’ın statüsünde belirleyici bir rol oynadığını kabul etti.

Savaşın bitmesinden hemen sonra, Artsakh halkının özel iradesi ve özverisi sayesinde, Artsakh’ta çok hızlı bir şekilde yerlerinden edilmiş sivillerin dönüşü gerçekleştirildi. Şu anda Artsakh’ta 120.000’den fazla Ermeni yaşıyor.

Bir Artsakh vatandaşının kendi toprağında yaşama hakkı dokunulmazdır, bu da Artsakh’ın statüsünün ana faktörüdür. Artsakh, birçok sosyal, eğitim ve kültürel program sayesinde doğal bir yaşam sürmektedir.”

ERMENİ HABER AJANSI