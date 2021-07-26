Civan Gasparyan için veda töreni

Uluslararası üne sahip duduk sanatçısı Civan Gasparyan 24 Temmuz’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Civan Gasparyan için düzenlenen tören Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da Aram Haçaturyan konser salonunda gerçekleştirildi.

Törene Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, üst düzey yetkililer, müzisyenler, sanatçının akrabaları, kültür ve sanat dünyasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Civan Gasparyan, 6 Temmuz’da 93 yaşında vefat etmişti.

Törende konuşan halk sanatçısı ve duduk icracısı George Dabaghyan şunları söyledi:

“Böyle insanlar asla ölmezler. İnsan dünyaya hiçbir şey vermezse ölür. Civan Gasparyan büyük bir miras bıraktı, duduk’u dünyaya tanıtmayı başardı. Bununla ülkemizi tanıdılar, Ermeni halkını sevdiler, Ermeni kültürünün köklerine indiler. Civan Gasparyan’ın ölümü kültürel hayatımızda büyük bir kayıptı, çünkü böyle kişilerin varlığı, insanlık için her zaman gereklidir. Gasparyan okulu çok derin ve değerlidir.”

Törende Eğitim ve Bilim Bakanı Vahram Dumanyan da bir konuşma yaptı ve Gasparyan’ın Ermeni müziği ve kültürü için yaptığı çalışmaları övdü.

Törenin ardından Gasparyan’ın naaşı Gomidas Pantheon’a defnedildi.

Agos