Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesine doğru ateş açtılar

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, 23 Temmuz tarihinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin, Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesindeki Verin Shorzha yerleşiminin yakınlarında ateş açtığına dair ihbar aldığını açıkladı.

Arman Tatoyan kendi Facebook sayfasından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda Tatoyan şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle 23 Temmuz saat 20:00-00:30 civarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri farklı kalibreli silahlardan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerine ve Sarateghi adlı yerleşimine doğru yoğun ateş açtılar. Sarateghi denilen bölgede ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında onlarca sivil insanlar yaşıyor ve kendi hayvanlarını otlatıyorlar. ”

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin ateş açtığı esnasında orada bulunan insanlar kendilerinin hayati ve fiziki tehlikede olduğunu ifade edip tüm gece saklanmaya mecbur olduklarını belirttiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/07/26/Azerbaycan-Silahlı-Kuvvetleri-Ermenistan/212173