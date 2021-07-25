Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Valdez’den, Aziz Vlas’ın mezarına ziyaret

Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Avrupa’da adının 1200 kilise ve manastıra verildiği belirtilen Sivas’taki Aziz Vlas’ın mezarını ziyaret etti.

Paraguay Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas’a geldi. Büyükelçi Ceferino Adrian Valdez Peralta ilk olarak Anadolu’da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olduğu ifade edilen ve 280- 316 yıllarında Sivas’ta yaşadığı bilinen Aziz Vlas’ın Gök Medrese Mahallesi’nde bulunan mezarını ziyaret etti. Büyükelçi Valdez’e, bölgede Sivas Kalesi kazı çalışmalarının başında bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser eşlik etti. Ziyarette Valdez, mezarın başında bir süre durarak dua etti.

‘HAC İBADETİMİ YERİNE GETİRDİM’

Valdez burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aziz Vlas’ın Paraguay halkı için çok önemli bir kişilik olduğunu belirterek, “Paraguay halkı için, bize sağladığı iyilikler için Aziz Vlas’a dua ediyoruz. Kazı ekibinin başında olan Erdal Bey’e çok teşekkür ediyorum ve buradaki herkese minnettarlığımı iletiyorum. Sivas halkına da çok teşekkür ediyorum. Aziz Vlas’ın mezarı için gayet iyi bir iş çıkarıyorlar. Aziz Vlas özelikle Paraguay’daki Katolik halkı için çok önemli bir yere sahiptir. Çok büyük bir onur bizim için. Az önce de hac ibadetimi yerine getirdim” dedi.

Prof. Dr. Eser ise “Valdez’i Sivas’ta misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Kazı çalışmaları arttıkça biz de Aziz Vlas’ın Latin ülkelerinde bu kadar sevilmesini yeni öğreniyoruz. İnşallah bu ziyaret ülkeler arasında çok güzel kanalların açılmasına, Sivas’ın daha güzel tanıtılmasına ve yeni misafirler kazandırılmasına vesile olur. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Milliyet Gazetesi