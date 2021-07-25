Edirne Sinanköy’de tarihi kilise ve mağaralar yok olma tehlikesi altında

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy’de yerli ve yabancı turistler tarafından keşfedilmeyi bekleyen tarihi kale, manastır, kilise ve mağaralar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Köy sakinleri, Trak dönemine ait en eski yerleşkelerden biri olan böyle tarihi yerlerin korunmasını ve turizme kazandırılmasını istiyor.

Edirne‘nin Lalapaşa ilçesinde bulunan Trak dönemine ait tarihi yapılar yok olma tehlikesi yaşıyor.

Trakya Üniversitesi Trakoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Sinanköy’de 2004 yılında kazı çalışmalarına başladıklarını ve tarihimağaraların koyun alanı olarak kullanıldığını söyledi.

“ÇOK AĞIR TAHRİBATLARLA KARŞI KARŞIYA”

Tarihi bölgenin çok ağır tahribatlar ile karşı karşıya olduğunu ve buranın konumlanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Engin Beksaç, gereken önlemler alınır ise Sinanköy’ün dünya çapında turizm merkezi olabileceğini aktardı.

Sinanköy’ün şu anda Trakya üzerinde en önemli arkeolojik alanlarından biri olduğunu açıklayan Prof. Dr. Beksaç, “2011 yılı itibariyle kazı çalışmalarına başladık. Edirne Müzesi ile birlikte çalışmalarını yaptık. Sinanköy erken bir Trak kültür kült alanı, dini bir tapınak alanın üzerinde kurulmuş bir genç Roma, erken ortaçağ yerleşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Eski kayıtlardaki adı probalon kenti olarak belirginleşebiliyor” dedi.

“TRAKYA VE BALKANLAR AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ARKEOLOJİK ALAN”

Bölgenin bir metropolitlik merkezi olduğunu anımsatan Prof. Dr. Beksaç, “Edirne merkezden sonra bölgenin en eski yerleşim alanı. Yapmış olduğumuz kazılar ve bize görülen kale duvarları dışında bir dış kale daha olduğunu gösterdi. Bunların da daha az ziyade ahşap tahkimattı surların olduğu bizim palisat dediğimiz şekilde bir koruma mahsuru olduğunu gördük. Şu anda kalan yerlerde aşağıda bir manastır kalıntısı var, yukarda ise bir kale bulunuyor. Kalenin içinde ise, daha sonraki çalışmalarımızda biz bir kelken kilise kalıntısı bulduk. Yaklaşık olarak 1500 yıllık bir kilise de yukarda durmaktadır” diye konuştu.

Kazılarda çok sayıda rezim kalıntıları bulduklarını dile getiren Beksaç, “Aşağıda bir Plütonyum’un mevcut olduğunu tahmin ediyoruz, daha sonra burası Krepon olarak kullanılmış ve kısacası çok geniş alana yayılan önemli bir isken bölgesi ile karşı karşıyayız. Önceki dönem bir tapının malı iken daha sonra bir kale şekline getirilmiş ve güçlü bir Roma, genç Roma ve Bizans yerleşmesi olarak gün yüzüne çıkmıştır” diyerek kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kazıyla ilgili yeteri kadar destek gelmediği için şu anda çalışmaları ara verdiklerini söyleyen Beksaç, “Hem Trakya hem de Balkanlar açısında çok önemli bir arkeolojik alan. Bu kadar temiz bir Trak ve ortaçağ döneminin yerleşmesi Trak dönemi üzerinden bakarsak günümüzdeki şartlarla bulmak çok zor, bu bakımdan Sinanköy çok farklı bir yer. Çok ağır tahribatla karşı karşıya, bu tahribatların korunmaya geçilmesi ve daha çok kazılarımızın sürdürülmesi gerekiyor” dedi.

Sinanköy Muhtarı Alaaddin Akdağ ise, “Trak dönemine ait ve Traklar’dan başlamış olan ve yukarıda bulunan kalemiz, daha eski dönemlerde ise burada kilise olarak kullanılmıştır. Hayvan yemliği yapılmış olanlar var. Turizm açısından Edirne’ye yirmi kilometre yakınlıktayız. Turizm açısından bir umut vaat edebilir” dedi.

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/edirne-sinankoyde-tarihi-kilise-ve-magaralar-yok-olma-tehlikesi-altinda,z8XWXrqe-02XVykTrtgL2w/6GfiX-3laEaq4oFIQ75LKw