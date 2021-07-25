AKP’den Ermenistan’a tepki: Bölge barışı için tehdittir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan askerleri arasında Kelbecer yakınlarında çıkan çatışmada bir Azeri askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle, Ermenistan’a tepki gösterdi.

Twitter’dan açıklama yapan Çelik, “Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir” dedi.

Çelik açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan’a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan’ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır.

Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle kurulacak mekanizmanın önemine dikkat çekti. Ermenistan’ın saldırganlıktan vazgeçmesi halinde bu mekanizmaya dahil olması gerektiğini söyledi. Ermenistan bu tarihi fırsatı heba etmemelidir.”

Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz.

Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 25, 2021

BirGün Gazetesi