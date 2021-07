Gazeteci birlikleri hükümetin “yabancı fonlu medya” açıklamalarını eleştirdi

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve 22 uluslararası ve yerel basın ve ifade özgürlüğü grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer hükümet yetkililerinin yakın zamanda vermiş oldukları demeçlerde “yalan haber” ve “yabancı fonlu” haber mecralarına dair yeni bir yasal düzenleme yapılması ile ilgili söylemlerinin son derece endişe uyandırıcı olduğunu belirterek, eleştirel haber yapan kurumları hedef gösteren açıklamaları kınayan ortak bir bildiri yayınladı.

Açıklamada; “Yetkililerin birçok eleştirel ve bağımsız medya kurumunu yurtdışından fon aldıkları gerekçesiyle hedef göstermesi, Türkiye’de özgür medyayı daha da boğmak ve haber içeriğini kontrol altına almak adına atılan açık bir adımdır. Türkiye’deki yasama merciilerini, yeni yapılacak herhangi bir düzenlemenin Türkiye’nin ulusal ve uluslararası hukuk standartlarına uygun, ifade hürriyeti ve medyada çoğulculuğu gözetmesine özen göstermeye davet ediyoruz,” denildi.

Türkiye’de medya kuruluşlarının büyük bölümünün hükümete yakın şirketlere ait olduğuna işaret eden MFRR, (Medya Özgürlüğü Acil Müdahale Kuruluşu) yabancı finansmanın, hükümet baskısının yoğunlaşmasıyla, bağımsız medya kuruluşları için kritik önem taşıyan bir gelir kaynağı haline geldiğini vurguladı.

Medyascope’a karşı sosyal medyada başlatılan kampanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamalarına işaret edilen bildiride, “Yetkililerin birçok eleştirel ve bağımsız medya kuruluşunu yurt dışından fon aldıkları gerekçesiyle hedef göstermesi, içerikleri kontrol altına alarak Türkiye’deki özgür medyayı daha da bastırma yönünde atıldığı açıkça belli olan bir adımdır” ifadesine yer verildi.



Açıklamada, “yalan haber”le mücadele adı altında “hakikat”in denetlenmesine yönelik herhangi bir yasal düzenlemenin, uygulamada hükümet sansürü için yeni bir araç yaratacağı, kamu görevlilerine neyin doğru olup neyin olmadığına karar verme yetkisi ile beğenmedikleri sesleri susturma hakkı tanıyacağı endişesi dile getirildi.

Açıklamayı imzalayan kuruluşlar şöyle:



Ankara Gazeteciler Cemiyeti

ARTICLE 19

Articolo21

Association of European Journalists (AEJ)

Committee to Protect Journalists (CPJ)

Danish PEN

DİSK Basın-İş

English PEN

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

Free Press Unlimited (FPU)

IFEX

IFoX Initiative for Freedom of Expression – Turkey

IPS Communication Foundation

International Press Institute (IPI)

Media Research Association (MEDAR)

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

OBC Transeuropa (OBCT)

PEN International

PEN Netherlands

PEN Vlaanderen

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

Swedish PEN

Türkiye Gazeteciler Sendikası

Açıklamada TBMM milletvekillerine de çağrı yapıldı. Milletvekillerinden, yeni çıkarılacak herhangi bir düzenlemenin, Türkiye’nin ifade özgürlüğü ve medyada çoğulculuğu koruma yönünde iç hukuk ve uluslararası hukuktan kaynaklı yükümlülükleriyle uyumlu olmasını gözetmeleri istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce bir soru üzerine TBMM’den geçirilen sosyal medya yasasının yeterli olmadığı mesajı vererek “Bu yasanın devamında özellikle yalan terörü hususunda bir adım daha atılması gerekiyor… Ekim ayından itibaren bununla ilgili de Meclis’te bir çalışma yürütülecek” demiş, ana muhalefet partisi CHP’nin “yalan terörünü siyasetinin tek malzemesi yaptığını”, durumun çok ciddi olduğunu ve “daha fazla katlanamayacaklarını” söylemişti.

Aynı gün içinde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, “Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz” ifadelerini kullanarak bu konuda ihtiyaç olan yasal düzenlemeleri en kısa zamanda tamamlayacaklarını kaydetmişti.

