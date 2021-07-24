Azerbaycan’la Ermenistan arasında çatışma

Azerbaycan çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü duyurdu, Ermenistan da 3 askerinin yaralandığını açıkladı. Armenpress haber ajansı ise Azerbaycanlı iki askerin kavga ettiği görüntüleri yayınlayarak, askerin kavgada öldüğünü iddia etti.

Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlıkları ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda sınır hattında çatışma yaşandığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, sınırın Kelbecer bölgesinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan birliklerince ateş altına alındığı, Azerbaycan ordusunun da buna karşılık verdiğini belirtti.

Çatışmanın sürdüğünü ifade eden Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Basargeçer’den Kelbecer’e doğru yaptığı keskin nişancı atışlarında bir askerin öldüğünü duyurdu.

Çatışmayı bir provokasyon olarak nitelendiren Azerbaycan tüm sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğunu ifade etti.

Armenpress: İki Azerbaycanlı askerin kavgasında bir asker öldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan’ın Ermeni mevzilerine ateş açtığını ve çatışmalarda üç Ermeni askerinin yaralandığını duyurdu.

Azeri güçlerinin ayrım gözetmeksizin ateş açtığı iddiasında bulunan Ermenistan Savunma Bakanlığı çatışmada bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress ise iki Azerbaycanlı askerin kavga ettiği görüntüleri servis ederek asker ölümünden Ermenistan’ın sorumlu olmadığını kaydetti.

İki ülke arasında ateşkes imzalanmıştı

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın kontrolündeki Dağlık Karabağ’a yönelik 27 Eylül’de başlattığı operasyon 44 gün sürdü. Uluslararası basın çatışmaları savaş olarak adlandırdı.

Savaş 10 Kasım’da Rusya’nın girişimiyle “kalıcı” olarak durdu ve ateşkes imzalandı. Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki toprakları 30 yıl aradan sonra geri aldı.

İki ülke arasındaki savaşta resmi rakamlara göre Ermenistan 2 bin 996, Azerbaycan 2 bin 783 askerini kaybetti. İki taraftan da yaklaşık 150 kadar sivil öldü.

https://bianet.org/bianet/dunya/247607-azerbaycan-la-ermenistan-arasinda-catisma