Uluslararası Hristiyan Kurumu: ‘‘İnanç Özgürlüğü, Önemli Bir Haktır’’

İlk Uluslararası Din Özgürlüğü (IRF) Zirvesi, 13-15 Temmuz tarihleri ​​arasında ABD Washington D.C.’de gerçekleşti. Eski Uluslararası Din Özgürlüğü Temsilcisi Sam Brownback ile Lantos İnsan Hakları Vakfı başkanı Katrina Lantos Swett’in eşbaşkanlığını yaptığı zirve, IRF hareketi için halkın farkındalığını ve siyasi gücünü artırmak amacıyla toplandı.

Jeff King

Uluslararası Hristiyan Kurumu Başkanı Jeff King, etkinliğin din özgürlüğü konusunda geniş kapsamlı bir toplantı olduğunu söyledi. King, ‘‘Bu sadece Hristiyanlar için bir inanç özgürlüğü değil. Çin’de azınlık gruplar için de özgürlüğü simgeliyor. Din özgürlüğü son derece önemli bir hak. Bu yüzden kurucularımız inanç özgürlüğüne Anayasa’da, Haklar Bildirgesi’nde yer verdi. Din özgürlüğü, bir haklar bütünüdür ve siyasi bir mesele değildir. Bu sadece bir özgürlük meselesi, temel bir mesele ve demokrasiyi ilerletmek için harika bir araçtır’’ dedi.

Geçen yılki zulüm vakalarını değerlendiren King, en çok zulme maruz kalan inanç grubunun Hristiyanlar olduğunu söyledi. King, ‘‘Çin’de Xi Jinping, tüm muhalefeti yok etti. Hristiyanlık düşmanı ve kiliseleri yok ediyor. Sadece Hristiyanlıktan değil, tüm dinlerden nefret ediyor. Nijerya’da ise son 20 yılda radikal gruplar tarafından 50 ila 70.000 Hristiyan öldürüldü. Ayrıca silahlı gruplar tarafından 2 milyondan fazla Hristiyan çiftçi topraklarından uzaklaştırıldı’’ dedi.

Zirvenin Amerika’da oldukça önemli bir zamanda toplandığını söyleyen King, ‘‘Bu hayati öneme sahip olan hakkın, uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını ve devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz’’ dedi. (premierchristian)

https://haber.sat7turk.com/uluslararasi-hristiyan-kurumu-inanc-ozgurlugu-onemli-bir-haktir/