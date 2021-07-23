Paşinyan ve Putin telefonda görüştü

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Ermenistan Başbakanlığı Enformasyon ve Halkla ilişkiler Dairesi’nden edinen bilgiye göre taraflar bölgedeki bölgedeki karşılıklı çıkarları ilgilendiren çok çeşitli konuları ayrıntılı şekilde ele aldılar.

Başta esirlerin iade sorunu ve bölgedeki ulaşım yollarının yeniden açılma konuları başta olmak üzere 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü anlaşmaların uygulanmasına değinildi.

Paşinyan ve Putin, ekonomi ve savunma alanlarında ikili işbirliğinin mevcut ve perspektif konularını da ele aldılar.

Nikol Paşinyan, bölgedeki durum ile ilgili Rusya’nın barış ve istikrarın korunmasında kilit rolü olduğunu vurguladı.

Taraflar AGİT Minsk Grubu’nun faaliyetlerinin oneminin altını çizdi.

ERMENİ HABER AJANSI