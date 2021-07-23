Medzamor’da onarım başladı

Ermenistan’daki Medzamor nükleer santralinin reaktör gövdesini güçlendirme çalışmalarına başlandı

Ermenistan Nükleer Santrali’nde planlı-ihtiyati onarımın (PNV-2021) en önemli aşaması olan reaktör gövdesini güçlendirme çalışmaları başladı.



Bu prosedürün uygulanması, Ermenistan Nükleer Santrali’nin 2036 yılına kadar işletilmesini sağlayacak.



Söz konusu çalışmalar esnasında reaktör gövdesi 4.750 dereceye ısıtılıp, 150 saat bu sıcaklıkta tutulduktan sonra, yavaş-yavaş soğutulacak. Çalışma Rus Rosatom şirketi tarafından yürütülüyor. Çalışmalar nedeniyle santral 141 gün boyunca devre dışı kalacak.



Reaktör gövdesinin metalinin ısıl işlemi bir hafta içinde gerçekleştirilecek.

Medzamor Nükleer Santrali çevreci kuruluşlar tarafından bölge için bir risk olarak değerlendiriliyor.

(Ermenistan Kamu Radyosu, Sputnik)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25954/medzamor-da-onarim-basladi