İsrail’de ‘Yeşil Geçiş’ geri geliyor, Türkiye de ‘kırmızı liste’de

Koronavirüs aşısı olmak istemeyenlerden dert yanan ve bu kişilerin normal yaşama geçişi geciktirdiğini söyleyen İsrail Başbakanı Bennett yeni tedbirleri duyurdu. Yükselen vaka sayısı nedeniyle Türkiye de ‘kırmızı liste’ye alındı.

Koronavirüsle mücadelede aşılama kampanyasının en başarıya ulaştığı ülkelerden olan ama Delta varyantı nedeniyle kaldırılan kısıtlamaların geri getirilmeye başlandığı İsrail’de Başbakanı Naftali Bennett aşı olmak istemeyenleri eleştirdi.

‘1 milyon kişi, 8 milyonu tehdit ediyor’

Herkes aşı olduğu takdirde yaşamın normale döneceğini ama aşı olmak istemeyenlerin tüm çabalara ket vurduğunu vurgulayan İsrail Başbakanı Bennett, ‘Kurunun yanında yaş da yanar’ misali1 milyon kişinin aşı olmayı reddetmesi nedeniyle geri kalan 8 milyon kişinin kapanma ve tedbirlerle boğuşmak zorunda kalacağı uyarısı yaptı.

Tel Aviv’de ekranlardan halka seslenen ve “Aşı tartışmasına artık bir son verilmeli” diyen Bennett, “Bilimin söylediği şey açık: Aşılar işe yarıyor, etkili ve güvenli” ifadelerini kullandı.

12 yaşın üzerinde olan ve tıbbi bir sorunu bulunmayan herkesi olmaya çağıran Bennett, “Aşı olmak istemeyen birini tanıyorsanız ikna etmeye çalışın, onlara başkalarının sağlığını riske attıklarını anlatın. Vazgeçmeyin” dedi.

100 veya daha fazla kişinin olduğu alanlara giriş zorlaşıyor

Ayrıca Bennett’ın duyurusuna göre ‘Yeşil Geçiş’ uygulamasının yeniden hayata geçirilecek ve aşı olmayanların 29 Temmuz’dan itibaren 100 veya daha fazla kişinin bir arada bulunduğu kapalı veya açık alanlara girişi zorlaşacak. Bunlara spor merkezleri, tiyatro, restoran, konferanslar, turistik merkezler ve sinagog gibi ibadethaneler de dahil.

Aşı olmayanlara 8 Ağustos’tan sonra ücretli

Bu alanlara girmek isteyenlerin aşı kartı, Kovid-19 geçirdiklerine dair bir belge ya da 72 saat içinde alınmış negatif koronavirüs testi sonucu göstermesi gerekecek. İlk günler testler ücretsiz olacak ama 8 Ağustos’tan itibaren bu koronavirüs testlerini herkes kendisi yaptırmak zorunda olacak.

Israeli PM Naftali Bennett with #COVID19 update, says those not vaccinated by August 8 will not be allowed entry to indoor events with 100 + people pic.twitter.com/FsvCRXfw99

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 22, 2021