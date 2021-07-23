Aliyev, Ermenistan’a barış anlaşması teklifini yineledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a karşılıklı olarak iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygıya dayanan ve ulusal sınırların belirleneceği bir barış anlaşması imzalanması teklifini yineledi.

Azerbaycan devlet televizyonundaki açıklamasında Aliyev, “Ermenistan’a bir nota, taslak barış anlaşması gönderdik. Daha önce birçok kez ‘Hazırız, görüşmeleri başlatalım’ dedim. Savaş bitti mi? Bitti. Ermenistan barış istiyor musun? Cevabı ‘Evet’ gibi görünüyor. O zaman ne diye barış anlaşması imzalamak istemezsiniz?” dedi.

Aliyev ayrıca, “Toprak bütünlüğümüzü tanıyın, barış anlaşmasını imzalayın ve sınırların belirlenmesi konusunu çözüme kavuşturun. Bu anlamda gündemimiz AB, Türkiye ve Rusya gündemiyle uyumlu halde” ifadelerini kullandı.

Aliyev, Dağlık Karabağ’daki yeni bir askeri kriz riskinin en aza indirilmesi gerektiğini belirtti.

Sputnik Türkiye