2021 FIDE Dünya Kupası’nda Ermeni satranççı Hayk Martirosyan, bir zafer daha kazandı

Rusya’nın Soçi şehrinde gerçekleşen Satranç Dünya Kupası’nda Ermenistan’ı temsil eden Satranç Takımı üyesi, genç satranççı Hayk Martirosyan, başarılı performanslara imza atmaya devam ediyor.

Satranç Dünya Kupası’nın 4. turunda Ermeni satranççı Martirosyan Hırvat Ante Brkic ile yarıştı. Beyaz taşlarla oynayan Martirosyan, 48. hamlede Brkic’i yendi. 23 Temmuz’da satranç büyük ustaları’nın bir karşılaşması daha olacak.

Ermenistan’ın erkekler grubunda Gabriel Sargsyan, Hovhannes Gabuzyan, Hayk Martirosyan ile Şant Sargsyan yer alacak. Daha önce yarışmaya satranç büyük ustası Levon Aronyan’ın katılmayacağını belli oldu.

2005 yılından beri Dünya Kupasına en fazla 4 kişilik grupla katılan Ermenistan’ı bu yıl 5 satranççı temsil etmekte.Kadınlar yarışmasında ise Ermenistan’ı Elina Danielyan temsil edecek. Bu yıl Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlencek FIDE Dünya Kopasında 206 erkek ve 103 kadın satranççı yarışıyor.

ERMENİ HABER AJANSI