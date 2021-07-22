Yunan basınından Kıbrıs adası karikatürü: KKTC’nin Türkiye tarafından kopartılıyor

KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’na katılan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’ye yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesi vermiş, mevcut binayla ilgili olarak “Malum İngilizlere ait bir gecekondu, yakıştıramıyoruz.”demişti. “İhtişamlı bir parlamento binamız olsun.” ifadesini de kullanan ve Maraş açılımından bahseden Erdoğan, KKTC’nin çehresini değiştirecek projelerin toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmıştı.

Yunan basınından Kathimerini, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği’nde gelişmelere ilişkin duyulan rahatsızlığı karikatüre yansıttı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi’nde müjdeyi açıkladı: KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin inşasına yakında başlıyoruz

“BİZİM İÇİN KUZEY GÜNEY DİYE BİR OLAY KALMADI”

Karikatürde, Kıbrıslı Türkleri Rum kesiminin zulmünden kurtaran 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı’na işaret edilerek, Rum tarafıyla KKTC arasına çizilen sınırdan bahsedildi. Özellikle son dönemde Türkiye ile KKTC arasında artan iş birliğine dikkat çekilen çizimde, KKTC’nin Türkiye tarafından adadan “kopartıldığı” öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türkleri’nin “egemen devlete” dayalı önerisini sonuna kadar desteklediklerini söylemiş, “Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız devletler vardır.” şeklinde konuşmuştu.

Yeni Şafak