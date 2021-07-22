Türkiye’de bazı kuruluşların ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation’dan yüz binlerce dolarlık hibe aldığı ortaya çıktı.

Türkiye’de bazı kuruluşların ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation’dan yüz binlerce dolarlık hibe aldığı ortaya çıktı.

Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye’den birçok kuruluş var. On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

En çok hibe alan başında gazeteci Ruşen Çakır’ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesi olurken, vakfın Taraf’tan ayrılan gazetecilerin kurduğu Serbestiyet’e de destek olduğu görülüyor.

Bu kuruluşlardan alınan “destek” miktarları şöyle:

Medyascope: $476,720

Serbestiyet: $ 49,995

140Journos: $60,000

P24: $124,015

Medyascope’un 2016’dan 2020 yılına kadar aldığı toplam destek 476 bin 720 dolar.

https://haber.sol.org.tr/haber/amerikan-vakfi-turkiyede-hangi-medyaya-ne-para-verdi-birinci-sirada-medyascope-309739