Paşinyan: Azerbaycan’ın provokatif adımları ve yayılmacı politikası yeni tehditler ortaya çıkarıyor

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan Hükümet oturumunun başında ülkedeki askeri ve siyasi durumuna değindi.

Paşinyan bölgedeki durumun gergin olmaya devam ettiğini belirterek Azerbaycan’ın provokatif adımlarının ve yayılmacı politikasının yeni tehditler oluşturduğunu vurguladı.

Bu bağlamda bölgesel güvenliği ve istikrarı sağlanma açısından Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan Rusya’nın rolünü önemsedi.

Paşinyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan ve Rusya’nın Silahlı Kuvvetlerinin birleşik askeri birimi ve Dağlık Karabağ’daki Rus Barış Gücü bölgede barışın sağlanması için önemli anlam taşıyorlar. Aynı zamanda, Azerbaycan’ın 9 Kasım ve 11 Ocak tarihlerinde varılan üçlü anlaşmalarının, özellikle bölgedeki ulaşım yollarının açılmasına ilişkin maddelerinin hayata geçirilmesini engelleme niyeti olduğunu düşünüyorum.”

Nikol Paşinyan Azerbaycan’dan kendi yükümlülüklerini yerine getirmeye ve tüm esirlerini ön koşulsuz iade etme beklentisi olduğunu da ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI