Members of Armenia’s new parliament named

A protocol on the registration of new MPs and the distribution of mandates among the political forces was signed at an extraordinary meeting of Armenia’s Central Electoral Commission (CEC) on Thursday.

The Civil Contract Party will hold 71 parliament seats, while the opposition Armenia bloc and I’m Honored bloc – 29 and 7 seats, respectively.

CEC Chairman Tigran Mukuchyan said as a result of the June 20 snap parliamentary elections, the following candidates get parliamentary mandates:

Civil Contract Party

Khachatur Sukiasyan Lena Nazaryan Alen Simonyan Arpine Davoyan Arsen Torosyan Nazeli Baghdasaryan Ruben Rubinyan Gurgen Arsenyan Gurgen Melkonyan Hakob Arshakyan Eriknaz Tigranyan Hayk Konjoryan Arusyak Julhakyan Eduard Aghajanyan Andranik Kocharyan

16.Maria Karapetyan Babken Tunyan Shirak Torosyan Tsovinar Vardanyan Vahagn Hovakimyan Gevorg Papoyan Hripsime Grigoryan Vigen Khachatryan Vladimir Vardanyan

25.Sona Ghazaryan Zaruhi Batoyan Lilit Stepanyan Karen Hambardzumyan Vilen Gabrielyan Mary Galstyan Sisak Gabrielyan Armen Khachatryan Tatevik Gasparyan Vagharshak Hakobyan Hayk Sargsyan Arusyak Manavazyan Sergey Bagratyan Taguhi Ghazaryan Hrachya Hakobyan Matevos Asatryan Lusine Badalyan Vahe Ghalumyan Sedrak Tevonyan Kristine Poghosyan

45.Sergey Movsisyan Arman Egoyan Alkhas Ghazaryan Trdat Sargsyan Aren Mkrtchyan Marina Ghazaryan Narek Zeynalyan Artur Hovhannisyan Anush Begհloyan Hovik Aghazaryan Narek Babayan Emma Palyan Hakob Aslanyan Lilit Minasyan Narek Grigoryan Vahagn Aleksanyan Hasmik Hakobyan Narek Ghahramanyan David Danielyan Mariam Poghosyan Artur Davtyan Sarkis Khandanyan Hripsime Hunanyan Hayk Tsirunyan Rustam Bakoyan (representative of the Yezidi community) Alexey Sandykov (representative of the Russian community) Knyaz Hasanov (representative of the Kurdish community)

Armenia bloc

Ishkhan Saghatelyan Anna Grigoryan Vahe Hakobyan Armen Gevorgyan Lilit Galstyan Armen Rustamyan Seyran Ohanyan Elinar Vardanyan Artsvik Minasyan Arthur Ghazinyan Kristine Vardanyan Gegham Manukyan Aghvan Vardanyan Agnesa Khamoyan Andranik Tevanyan Mkhitar Zakaryan Hripsime Stambulyan Ashot Simonyan Armen Charchyan Elena Kirakosyan David Sedrakyan Armenuhi Kyureghyan Aram Vardevanyan Tadevos Avetisyan Artur Sargsyan Artur Khachatryan Aregnaz Manukyan Gegham Nazaryan Zemfira Mirzoeva (representative of the Assyrian community)

I’m Honored bloc

Artur Vanetsyan Taron Margaryan Anna Mkrtchyan Ishkhan Zakaryan Hayk Mamijanyan Taguhi Tovmasyan Tigran Abrahamyan

Panorama.AM