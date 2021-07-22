Marmara Gazetesi emektarlarından Garo Hamamcıyan hayatını kaybetti

Uzun yıllar Nor Marmara Gazetesi’ne emek veren Garo Hamamcıyan bir süredir COVİD-19 tedavisi görüyordu.

Hamamcıyan’ın COVİD-19 tedavisi sürecinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

1956 yılında doğan Garo Hamamcıyan yaklaşık 40 yıldır Marmara Gazetesine muhabir ve foto muhabiri olarak emek vermişti.

Hamamcıyan aynı zamanda Feriköy Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Halıcıoğlu Ermeni Mezarlığı yöneticisi olarak da toplum içinde faaliyetler yürütüyordu.

Garo Hamamcıyan evliydi ve bir kızı vardı.

Garo Hamamcıyan için 24 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’de Halıcıoğlu Ermeni Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlenecek.

Agos olarak Hamamcıyan ve Nor Marmara ailesine başsağlığı dileriz.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25950/marmara-gazetesi-emektarlarindan-garo-hamamciyan-hayatini-kaybetti