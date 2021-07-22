Gaziemir’de Rumca tabelaya tepki

ERTAN GÜRCANER Milliyetçi Hareket Partisi Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın Belediye’ye ait bir işletmeye Rumca Kapı anlamına gelen “PORTA” ismini vermeye çalışmasına büyük tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç; Gaziemir’de Belediye’ye ait işletmeye Rumca isim verilmek istenmesine tepki gösterdi. Koç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya sert çıktı. MHP’li Koç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gaziemir İlçemizde, Gaziemir Belediyesine ait bir işletmeye, Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil Arda tarafından, Rumca kapı manasına gelen ‘porta’ ismi verilmeye çalışılmakta. MHP Gaziemir İlçe Başkanlığı olarak bu konuya bakışımız çok açık, tavrımız çok net. MHP İzmir İl başkanımız Sayın Veysel Şahin önderliğinde, İzmir’deki Yerel Yönetimin pagosçu zihniyetiyle mücadele ediyoruz. Bu hain zihniyetin, Gaziemir’deki iz düşümü olan portacı Sayın Halil Arda’nın da, hamisi Sayın Tunç Soyer’den geri kalmamak için, elinden geleni yaptığını, esefle takip etmekteyiz. Yunanistan’da veya Kıbrıs Rum Kesimi’nde herhangi bir yere Türk ismi veriliyor mu? Yüzyıllarca adaletle yönettiğimiz o topraklarda Türk hatırası yaşatılıyor mu? Sayın Halil Arda’nın Gaziemir’in kimliğine, şuuruna ve tarihine darbe vurmaya çalışan Porta zihniyetinin asıl amacı nedir? İzmir’de denize döktüğümüz emperyalizmin uşaklarının, hatıralarını canlandırmaktan başka işi yok mudur? Sayın Halil Arda’nın bu büyük yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Kurtuluş savaşında, Ege’ de, İzmir’ de, Seydiköy Gaziemir’ de yaşanan Yunan Rum katliamları ile ilgili kayıtlar Genel Kurmay Başkanlığı arşivlerinde mevcuttur. Bu arşivker dışında, Kurtuluş Savaşı Gazisi Emekli Albay Mehmet Ali Çatalyürek’in yazdığı dökümanlarda 9-10 Eylül Seydiköy Gaziemir harekatının ayrıntıları yer almaktadır. Yunan işgali sırasında Seydiköyde ki Rum çetelerinin, döktükleri kanın, tecavüzlerin, yaptıkları kıyımın haddi hesabı yoktur. Sayın Halil Arda bu katilleri mi onurlandırmaktadır? O zalimleri mi yad etmektedir? Seydiköy Gaziemir’imizi Kurtuluş Savaşı öncesinde ve sonrasında, Mübadele sonucunda Balkanlardan zorla göç ettirilen Türkler yurt edinmişlerdir. Mübadele sırasında yaşadıkları, Yunan Rum zulmünün haddi hesabı yoktur. Sayın Halil Arda bu davranışıyla, bu zalimliklere alkışmı tutmaktadır? İzmir Atatürk’ün şehri. Bilinen kaynaklara göre on sekiz defa gelmiş Atatürk İzmir’e. Başka hiçbir şehre bu kadar fazla gitmemiş Atatürk. Kutsal toprak diyor, düşman ayağı basmayacak diyor İzmir için. Bunu çok iyi anlamak lazım. İstiklal ve Cumhuriyet Atatürk’ün karakteri. Atatürk’ün Karakterinin dışında, işler olunca, biz Türk Milliyetçileri de gereken tepkiyi veriyoruz. Vereceğiz de. İzmir bizim şehrimiz, Gaziemir bizim memleketimiz sevdamız. Sevdamıza elbette sahip çıkacağız. Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil Arda, Belediye Başkanlığı Yetkisini, Gaziemir Belediyesi’ne ait işletmeye, ‘rumca porta ismini vermeye çalışarak’ kötüye kullanmaktadır. Gazi Umur Beyin, Seydi Baba’nın, hatta dedesi Rahmetli Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Arda’nın kemiklerini sızlatmaktadır. Gaziemir’i Türkün Kapısı yapan Ecdadımıza Alenen hakaret ederek, Rumun Portası yapmaya çalışan Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil Arda’yı, en şiddetli şekilde kınıyoruz.” Sabah Gazetesi