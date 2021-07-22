Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın görevini yerine getiren Grigoryan Avrupa Parlamentosu Milletvekili ile bir araya geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın görevini yerine getiren Armen Grigoryan 21 Temmuz’da Avrupa Parlamentosu’nun Fransalı Milletvekili, Dış ilişkiler Komisyonu, Güvenlik ve savunma alt komisyonu başkanı, Avrupa Parlamentosunda “La Republique en Marche” Partisinin heyet başkanı Nathalie Loiseau ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan edinen bilgilere göre taraflar Ermenistan ve Avrupa Birliği (AB) arasında farklı düzeylerde gerçekleştirilen ve işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar ele alındı. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1020545447&pi=t.aa~a.1867113230~i.4~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1626951502&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&psa=0&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2021%2F07%2F22%2FErmenistan-D%25C4%25B1%25C5%259Fi%25C5%259Fleri-Bakan%25C4%25B1-Avrupa-Parlamentosu-Milletvekili%2F212068&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1626951501987&bpp=3&bdt=1214&idt=-M&shv=r20210720&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Daaedcf586ba2cbc2-220f2e3482c80023%3AT%3D1626951501%3ART%3D1626951501%3AS%3DALNI_MbV-NRgvf60HCxGrG3LANuiHQ01mw&prev_fmts=0x0&nras=2&correlator=8669558908582&frm=20&pv=1&ga_vid=373446176.1626951502&ga_sid=1626951502&ga_hid=47955982&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=2&u_java=0&u_h=1194&u_w=834&u_ah=834&u_aw=1194&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=27&ady=1050&biw=1194&bih=727&scr_x=0&scr_y=0&eid=31061746%2C20211866&oid=3&pvsid=864200757649840&pem=428&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1194%2C0%2C1194%2C834%2C1194%2C727&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=cHSIjv4G2s&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=59

Her iki taraf son zamanlarda Ermenistan ile AB arasında üst düzeyde devam eden diyalog sürecini önemsediler.

AB tarafından gerçekleştirilen, Ermenistan’da ekonominin, demokrasinin geliştirilmesine yönelik yatırım ve ekonomik projelerine de değinildi.

Görüşmede aynı zamanda bölgesel sorunları da konuşuldu. Bu bağlamda Artsakh Cumhuriyeti’ne (Karabağ) karşı Azerbaycan’ın saldırısı ardından ortaya çıkan hümaniter meseleler de ele alındı.

Azerbaycan’da esir olarak tutulmaya devam eden Ermeni asker ve sivillerin de bir an önce, ön koşulsuz iade etmesi gerektiğini bir kez daha vurgulandı. Bu konuda Armen Grigoryan Avrupa Parlamentosu’nun 20 Mayıs tarihli tasarıyı önemsediğini ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/07/22/Ermenistan-Dışişleri-Bakanı-Avrupa-Parlamentosu-Milletvekili/212068