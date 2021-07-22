Bakü’de yaşayan Karabağlılar ata topraklarına dönmek için gün sayıyor

Süleyman Elçin

Bakü’de 1990’lı yıllarda Ermeni işgali sonrası ata yurtları Karabağ’dan göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlılara, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bu yıl “kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” sloganıyla düzenlediği organizasyon kapsamında kurban eti dağıtıldı, çocuklara oyuncak hediye edildi.

Azerbaycanlıların ifadesiyle “kaçkın, göçkün” Karabağlılar, 28 yıllık işgalin ardından Dağlık Karabağ’ın geri alınması ve Ermenistan’a karşı kazanılan zaferin gururunu yaşıyor.

Karabağlılar, özlem duydukları ata topraklarına dönmek için gün sayıyor.

“Her gün rüyalarımda görüyorum”

Bakü’de yaşayan evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi 60 yaşındaki Gülşen Nahriyeva, AA muhabirine, Dağlık Karabağ’ın Zengilan ilçesinde dünyaya geldiğini söyledi.

Ermenilerin ilçeyi kuşatma altına aldığında 3 çocuğu ve eşiyle uzun süre yürüyerek önce İran’a ardından da Azerbaycan’a geldiklerini anlatan Nahriyeva, şöyle devam etti:

“Annem ve babam da bizden ayrı kaçtı. Şükürler olsun Karabağ’ı aldık. Bunu devletimize, şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Buraları seviyoruz ama oralar bizim öz toprağımızdır. Çok özledim. Şu an izin verseler hiç vakit kaybetmeden giderim. En yakın zamanda oraya yerleşmek istiyorum. Her gün rüyalarımda görüyorum. Çocukluk, gençlik hatıralarım var. Ailemle yaşadığımız günlerim aklıma geliyor. Burada annemi, babamı ve kızımı kaybettim. İzin verseler onların cenazelerini de oraya taşımak isterim.”

Nahriyeva, bu süreçte kendilerine destek veren Türkiye’ye de minnettar olduklarını dile getirdi.

“İzin verirlerse orada yaşamak istiyorum”

1. Dağlık Karabağ Savaşı’nda kardeşi şehit olan İsa Allahverdi de Ermenistan işgali öncesinde Karabağ’da mutlu bir hayat sürdüklerini belirtti.

Meşe ağaçları arasında ailesi ve komşularıyla güzel bir hayat sürerken Ermeni işgalinin başladığını kaydeden Allahverdi, “Muharebede kardeşim şehit oldu. Ermeniler, bizi baskıya almıştı. İran üzerinden Azerbaycan’a döndük. Liderimiz İlham Aliyev, Karabağ’ı geri alarak bize ikinci bayramı yaşattı. Çok mutluyuz.” diye konuştu.

Allahverdi, ata topraklarına dönmek istediğini ifade ederek, “Kanatlarım olsa oraya uçmak istiyorum. Yakın zamanda gittim, kardeşimin mezarını ziyaret ettim. Orası öz toprağımız, ana toprağımızdır. İzin verirlerse orada yaşamak istiyorum. Kardeşimin hatıralarını yaşatmak istiyorum.” dedi.

“Orada yaşamak için müracaatlarımızı yaptık”

Gazi İkram Tağıyev ise 1. Karabağ Savaşı’nda diz kapağından yaralandığını söyledi.

Ata topraklarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tağıyev, “Bu savaşa da 50 yaşında olmama rağmen gönüllü katıldım. Üzülerek ayrıldığımız topraklara yeniden bayrak dikme gururunu yaşadık. Ölsem de artık gam yemem. Umarım çocuklarım orada büyüyecek, bağlarımızı görecek. Orada yaşamak için müracaatlarımızı yaptık.” ifadelerini kullandı.

AA