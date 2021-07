Arjantin’den kendini iki biyolojik cinsiyetten biri içinde sınıflandırmayan kişilere özel kimlik kartı

Latin Amerika’nın Papa Francis’i çıkarmış, muhafazakar Katolik damarı güçlü atan ülkesi Arjantin, eşcinsel evlilikleri onaylaması ve kürtajı yasalaştırmasının ardından bir adım daha attı. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayan (nonbinary) kişiler için ulusal kimlik belgesinde yeniliğe gideceklerini açıkladı.

Argentina's President Alberto Fernandez announced a new National Identity Document for nonbinary people on Wednesday. The DNI's goal is to guarantee the right to gender identity for people who don't recognize themselves as either female or male, he said. https://t.co/RQawqJzq8C

— CNN International (@cnni) July 21, 2021