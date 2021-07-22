AİHM kararıyla Azerbaycan Ermenistan vatandaşı Badalyan’a 30.000 Avro tazminat ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Azerbaycan aleyhine bir karar daha verdi. 2009-2011 yılları arasında Azerbaycan kendi sınırları içinde kaybolan Ermenistan vatandaşı Arthur Badalyan’a işkence yaptı ve yasadışı bir şekilde özgürlüğünden mahrum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Ermenistan temsilciliği ofisi başkanı Liparit Drmeyan, Facebook sayfasında bu konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Drmeyan yaptığı paylaşımda “Avrupa Mahkemesi, Azerbaycan’ın Badalyan’a 30.000 Avro manevi tazminat ödemesine hükmetti” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, AİHM Ermenistan temsilciliği ofisi başkanı şu anda bile Azerbaycan’ın kendi elinde tuttuğu Ermeni asker ve sivil esirlerinin haklarını ihlal etmeye devam ettiğini de vurguladı.

Hatırlanacağı üzere Arthur Badalyan, ormanda mantar toplamak için Azerbaycan sınırına yakın Navur köyüne gittiğinde esir alındı. 17 Mart 2011 tarihinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin arabuluculuğuyla esir takası çerçevesinde Ermenistan’a iade edildi.

ERMENİ HABER AJANSI