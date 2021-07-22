ՈՉ ԵՒՍ Է ԿԱՐՕ ՀԱՄԱՄՃԵԱՆ / GARO HAMAMCIYAN VEFAT ETTİ (TR⇓)

Խոր ցաւով կը տեղեկացնենք, թէ՝ Մարմարա Օրաթերթի վաստակաշատ սպասաւոր եւ Ֆէրիգիւղի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի ու Հալըճըօղլուի Գերեզմանատան Վարչութեանանդամ Կարօ Համամճեան, յետ Քորոնա Համավարակի հիւանդութեան, իր մահկանացուն կնքեց 22 Յուլիս, Հինգշաբթի առաւօտ։ Հանգուցեալը, թէ՛ որպէս մամլոյ սպասաւաոր եւ թէ՛ որպէս վարիչ երկարտարիներ իր ծառայութիւնը մատուցած է համայնքային կեանքէ ներս։

Այս առիթով, Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, յանուն Պատրիարքական Աթոռոյ եւհոգեւորականաց դասուն, ցաւակցութիւն կը յայտնէ հանգուցեալի ընտանեկան պարագաներուն, Մարմարա Օրաթերթի խմբագրութեան եւ իր աշխատակիցներուն։ Հանգուցեալիյուղարկաւորութիւնը տեղի պիտի ունենայ 24 Յուլիս 2021, Շաբաթ, ժամը 11.00-ին, ՀալըճըօղլուիԳերեզմանատան մէջ։ Այս առթիւ, կ՚աղօթենք հանգուցեալի հոգւոյն խաղաղութեան համար։

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Marmara Ermenice Günlük Gazetesi çalışanlarından, Feriköy S. Vartanants Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinden ve Halıcıoğlu Mezarlığı yöneticilerinden Garo Hamamcıyan, yakalandığı Coronavirüs hastalığı sonrasında, 22 Temmuz, Perşembe sabahı vefat etti. Merhum, gerek basın mensubu olarak gerekse yönetici olarak yaptığı hizmetlerle cemaat yaşantımızın tanınan yüzlerinden birisiydi.

Bu vesileyle, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, Patriklik Makamı ve din görevlileri adına, merhumun ailesine, Marmara Gazetesi ailesine ve çalışma arkadaşlarına taziyelerine sunmaktadırlar. Merhumun cenaze töreni, 24 Temmuz 2021, Cumartesi, saat 11:00’de, Halıcıoğlu Ermeni Mezarlığı’nda gerçekleşecektir. Bu vesileyle merhumun ruhunun esenliği için dua etmekteyiz.

Աղբիւր։ Պատրիարքութիւն Հայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/