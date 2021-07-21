Rusya, Karabağ’ın izlendiği Rus-Türk Ortak Merkezi’nden yeni görüntüler yayınladı

Rusya, Karabağ’daki şiddetli çatışmaları sona erdiren anlaşma sonrası, burada ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi adına oluşturulan Rus-Türk Ortak Merkezi’nden yeni görüntüler yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus-Türk Ortak Merkezi’nde sürdürülen çalışmalara ilişkin yeni görüntüler yayınlayıp buradaki askerlerin, Karabağ’daki çatışma alanında ateşkesi izleme görevlerine devam ettiklerini belirtti.

Rus savunma yetkilileri, ortak izleme çalışmaları kapsamında söz konusu alandaki durumun 7/24 insansız hava araçları Forpost ve Orlan-10 ile gözlemlendiğini kaydetti.

Azerbaycan’ın Ağdam bölgesinde bulunan Rus-Türk Ortak Merkezi’nin oluşturulmasına, Karabağ’da geçen sonbaharda çok şiddetli çatışmaların yaşanması sonrası gerilimi sona erdiren anlaşmanın ardından karar verilmişti. Söz konusu anlaşma ile Karabağ’daki Ermeni güçler pek çok bölgenin kontrolünü, Azerbaycan’a bırakmıştı.

Sputnik Türkiye