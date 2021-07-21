Nathalie Loiseau: Avrupa Parlamentosunda Ermenistan’ın ve Ermenilerin dostu olmaya devam edeceğim

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan Avrupa Parlamentosu’nun Fransalı Milletvekili, Dış ilişkiler Komisyonu, Güvenlik ve savunma alt komisyonu başkanı, Avrupa Parlamentosunda “La Republique en Marche” Partisinin heyet başkanı Nathalie Loiseau’yu kabul etti.

Paşinyan Nathalie Loiseau’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki Ermenilere fayda sağlayan faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirtti.

Son zamanlarda Avrupa Parlamentosu’nun onayladığı bir tasarıyı hazırlayanlardan biri de Fransalı Milletvekiliydi.

Bu tasarıda Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulanıyor ve Türkiye’ye ise Ermeni Soykırımını tanıma çağrısı yapılıyordu.

Ermenistan Başbakan Vekili bu tasarıyı önemsediğini ifade ederek tarihi gerçeklerle yüzleşmenin şu anki sorunları da anlamak ve doğru hareket etmek açısından önemli rol oynadığını dile getirdi.

Nathalie Loiseau Nikol Paşinyan’ı son seçimlerdeki başarıdan dolayı tebrik etti ve bir kez daha demokrasinin yüksek bir değer olduğunu gösterilmesini ifade etti.

Ermeni Soykırımının tanınmasına yönelik mücadeleyi sürdüreceğini ve geçmişi tanımadan geleceğinin inşa edilemiyeceğini öne süren Fransalı Milletvekili Avrupa Parlamentosunda Ermenilerin ve Ermenistan’ın dostu olmaya devam edeceğini de vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI