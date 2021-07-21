Komedi filmlerinin karakter oyuncusu: Toto Karaca

Anadolu rock müzik türünün kurucularından Cem Karaca’nın annesi Ermeni asıllı Toto Karaca, Kılıbıklar, Bağdagül, Keloğlan, Yalan, İstanbul Yıldızları, Eğlence Bülbülleri, Izdırap Şarkısı, Leyla, Gülünüz Güldürünüz ve Bizim Kız filmlerinde rol aldı.

Ahmet Esad Şani

Opera, tiyatro ve sinema oyuncusu Toto Karaca’nın ölümünün üzerinden 29 yıl geçti.

Anadolu rock müzik türünün kurucularından Cem Karaca’nın annesi, asıl adı İrma Felegyan olan Toto Karaca, İran Ermenisi bir ailenin kızı olarak 18 Mart 1912’de İstanbul’da dünyaya geldi.

Annesi Tahran doğumlu, küçük yaşta İstanbul’a taşınan tiyatro oyuncusu Mari Felekyan, babası İranlı Ermeni Harutyun Marutyan olan Toto Karaca, müzikli oyunlarda İrma Toto adını kullandı.

İlk olarak Ömer Aydın’ın operetinde sahne alan Toto Karaca, Azeri Türk kökenli tiyatro sanatçısı Mehmet Karaca ile 1939’da dünya evine girdi.

Karaca, 1947’de “Kılıbıklar” filmiyle tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı.

Uzun yıllar komedi filmlerinde rol alan karakter oyuncusu, çoğunlukla Rum ve Ermeni karakterlerini oynadı.

Karaca, “Bizim kız”, “Yasemin”, “Bağda Gül” ve “Gülünüz Güldürünüz” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Darısı Başınıza” ile “Komşumuz Balta Ailesi” televizyon dizilerinde de rol aldı.

Ömrünün son yıllarında TRT’de çeşitli programlara konuk olan ve bu programlarda şarkı söyleyen Karaca, İstanbul’da 22 Temmuz 1992’de hayata veda etti.

Toto Karaca’nın rol aldığı filmlerden bazıları:

Kılıbıklar (1947), Bağdagül (1947), Keloğlan (1948), Yalan (1949), İstanbul Yıldızları (1952), Eğlence Bülbülleri (1953), Izdırap Şarkısı (1955), Leyla (1962), Gülünüz Güldürünüz (1977), Bizim Kız (1977), Yasemin (1988)

AA