ABD’den Maraş açıklamalarına kınama: BM kararlarına aykırı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve KKTC’nin kapalı Maraş’ı kısmen açma kararını kınadı. Açıklamada, bu adım ‘provokatif’ ve ‘kabul edilemez’ olarak nitelendi.

DUVAR – Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kapalı Maraş’ın statüsüne yönelik açıklamalarına AB ve İngiltere’nin ardından ABD’den de tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Maraş’ın yüzde 3,5’inin açılmasını, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle kınadı.

BLINKEN: BM GÜVENLİK KONSEYİ’NE TAŞIYACAĞIZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın yaptığı açıklamada, karar ‘provokatif’ ve ‘kabul edilemez’ olarak nitelendi. Blinken, “ABD, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye tarafından desteklenen tutumunu provokatif, kabul edilemez ve krizi çözmek için yapıcı görüşmelere katılma sorumluluğuyla bağdaşmayan bir tutum olarak görüyor” ifadelerini kullandı. Blinken, ABD’nin konuyu BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirmek için kendisi gibi düşünen ortaklarıyla birlikte çalıştığını ve güçlü bir tepki için çağrıda bulunacaklarını belirtti.

İNGİLTERE: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da kararı kınayarak ‘derin endişe duyduklarını’ açıkladı ve konuyu BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme getireceklerini duyurdu.

TÜRKİYE’DEN BORREL’E YANIT

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Erdoğan ve Tatar’ın Maraş ile ilgili açıklamalarından derin endişe duyduğunu açıklayarak, “Maraş’ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı ve kabul edilemez bir karar” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Borell’in açıklamalarına verilen yazılı yanıtta, “Borrell’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır” tepkisini gösterdi. Açıklamada, Borell’in Kıbrıslı Rumların ve Yunanistan’ın ‘sözcülüğünü’ yaptığı belirtilerek, “Açıklama bizim için yok hükmündedir” denildi.

KIBRIS CUMHURİYETİ VE YUNANİSTAN DA KINADI

Maraş’ın kısmen açılması kararı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de tepkisini çekmişti. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades bu adımı ‘yasadışı’ ve ‘kabul edilemez’ olarak nitelemişti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise kararı ‘en güçlü şekilde kınadıklarını’ açıklamıştı.

Kuzey Kıbrıs’ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesi Kapalı Maraş’ın bazı bölümleri, 46 yıllık aradan sonra geçen yıl ekim ayında yeniden ziyaretlere açılmıştı. Türkiye’nin Kıbrıs’a düzenlediği harekattan bu yana kapalı bulunan ve “Hayalet Şehir” olarak anılan Kapalı Maraş, öncesinde Ada’nın en önemli turizm ve eğlence merkeziydi. 1974’te Türk askerlerinin ilerleyişi sırasında Maraş’ta yaşayan 15 bin Rum evlerini terk etmiş, bölge dikenli tellerle çevrilerek askeri bölge ilan edilmişti. BM kararları, Maraş’ın BM idaresine teslim edilmesini ve sakinlerinin evlerine dönmesini öngörüyor. (DIŞ HABERLER, DW Türkçe)

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