Tokyo 2020’e katılacak olan Gürcistan Olimpiyat takımında bir Ermeni sporcu da yer alacak

Tokyo’da gerçekleştirilecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları’na bir Ermeni sporcu Gürcistan Olimpiyat takımının üyesi olarak katılacak.

Atletizm yarışmalarında Gürcistan’ın bayrağı altında Gürcistan’ın çoklu şampiyonu ve rekortmeni, son dört Pan-Ermeni Oyunlarının galibi, Tiflis’te yaşayan Benik Abrahamyan yarışacak.

36 yaşındaki Benik Abrahamyan için Tokyo Oyunları ikinci Olimpiyat Oyunlarıdır. O 2016 Rio de Janeiro Olimpiyat Oyunlarına da Gürcistan takımının bir üyesi olarak katıldı.

ERMENİ HABER AJANSI