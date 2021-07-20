Rus milletvekiili: “Aliyev, Nakhicevan’ın tarihi Ermenistan toprağı olduğunu unutmamalı”

Rusya Devlet Duması milletvekili Konstantin Zatulin, Azerbaycan Cmhurbaşakanı İlham Aliyev’in savaş meyilli açıklamalarına değindi.

Rus milletvekili, “Kendi provokatif söylem ve eylemleriyle dikkat çeken Aliyev, barıştan ve Ermenistan üzerinden Nakhicevan (Nahçıvan) ile bağlanmaktan konuşuyor. Bazılar belki bilmiyor ama Nakhicevan, tarihi Ermenistan’ın bir parçasıydı.

Aynı Nakhicevan’da Ermenilerin başına gelen acıları ve Ermeni khaçkar ve mezarlıkların yok edildiğini hatırlamakta fayda var. Durumu ise, Bakü meydanında yaptığı konuşmasında Zangezur, Sevan ve Yerevan’ın kendi toprakları olduğunu iddia eden Aliyev hep gerginleştirdi ve gerginleştirmeye devam ediyor. Bu yüzden Aliyev’in sözleri benim için ikiyüzlülüktür” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, dün Avrupa Parlamentosu Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, üçlü açıklamada bahsedilen “bağların yeniden canlandırılmasının” eş zamanlı olması gerektiğini iddia etmişti. Azerbaycan’ın, Rusya ve İran’a giden tren yolunu Ermenistan’a açmasına karşın Yerevan’ın da Bakü’ye Nakhicevan yolunu açması gerektiğini iddia eden Aliyev, Rusya, İran, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere bölgesel tüm ülkelerin buna destek verdiğini ve sadece Ermenistan’ın olumlu cevabını beklediklerini ileri sürmüştü.

ERMENİ HABER AJANSI